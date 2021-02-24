Samanyolu Haber /Dünya / Almanyalı Müslümanlara "oy kullanın" çağrısı /24 Şubat 2021 19:37

Almanyalı Müslümanlara "oy kullanın" çağrısı

Irkçı terör saldırılarına sahne olan Almanya'da Müslümanlar Merkez Konseyi, Müslümanları oy kullanmaya çağırdı. Konsey Başkanı Mazyek, "Kullanmadığınız her oy aşırı sağcılara yarayacak" uyarısı yaptı.

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Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, ülkede sayıları yaklaşık 2 milyonu bulan Müslüman seçmeni 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy kullanmaya çağırdı.

Konsey Başkanı Ayman Mazyek, "Kullanılmayan her oy, ülkemizi tehlikeli bir şekilde bölmeye çalışan aşırı sağcı ve popülistlere verilmiş oydur" dedi.

Müslümanlara seçim bilgilendirme kampanyası

Mazyek, Almanya'daki seçim sistemi konusunda bilgilendirme amacıyla başlatılan çok dilli kampanyaya da dikkat çekerek kampanya kapsamında hazırlanan afişler, Cuma hutbeleri ve konferansların değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Mazyek, "Biz Almanya'nın bir parçasıyız ve kampanyamızla Almanlar ve Müslümanlar olarak demokrasimiz ve özgürlükçü anayasal düzenimizin korunmasına yönelik sorumluluğumuzu vurguluyoruz" dedi.

Almanya'da "süper seçim yılı" olarak adlandırılan 2021'de seçmenler meclis seçimlerinin yanı sıra eyalet parlamento seçimleri ve yerel seçimler için de oy kullanacak.
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