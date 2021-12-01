Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'nın başkenti Berlin'de sol hükümet kuruldu /01 Aralık 2021 23:19

Almanya'nın başkenti Berlin'de sol hükümet kuruldu

Almanya genelinde Merkel dönemi sona ererken başkentin de yer aldığı Berlin eyaletinde ise SPD/Yeşiller/Sol Parti yönetimlerinin koalisyon sözleşmesi konusunda anlaştığı belirtildi.

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Evrrensel'de yer alan habere göre Berlin eyaletinde SPD/Yeşiller/Sol Parti yönetimleri koalisyon sözleşmesi konusunda anlaştı. Pazartesi yapılan basın toplantısında "Geleceğin Başkenti Berlin-Sosyal-Ekolojik ve Çeşitli" başlığı altında koalisyon sözleşmesi tanıtıldı.

Müstakbel başbakan SPD’li Franziska Giffey,  Yeşiller’den Bettina Jarasch ve Sol Parti’den Klaus Lederer’in katıldığı basın toplantısında en önemli konunun konut sorununun çözülmesi olduğu belirtildi. Giffey, Berlin’in başkent olmasına rağmen hala taşra görüntüsünde olduğunu, sosyal, ekolojik, ekonomik açıdan güçlü ve çoğulcu bir Berlin meydana getireceklerini söyledi. Yeşiller açısından ulaşım ve ekoloji en önemli konuları teşkil ederken, Sol Parti ile diğer koalisyon ortakları arasında emlak tekellerinin mülksüzleştirilmesi konusunda sorun olabileceği ileri sürülüyor. Ancak son dönemde de Berlin eyalet hükümetinde yer alan Sol Parti’nin hükümet ortağı olabilmek için taviz vermiş olabileceği de söz konusu. Genel kanı ise başbakanlığa Michael Müller (SPD) yerine Fransizka Giffey’in (SPD) gelmesi dışında politik açıdan bir değişikliğin olmayacağı şeklinde.

Her üç parti de Berlin’de küresel ısınmanın azaltılması için çalışacaklarını vaat etti.

SPD dört, Sol Parti ve Yeşiller ise üçer senatörlük aldı. Koalisyon anlaşmasına Deutsche Wohnen’e ait konutların ne zaman satın alınarak kamulaştırılacağı konusunda somut bir tarih bulunmuyor. Sadece beş yıl içinde 200 bin yeni konutun yapılacağı vaat ediliyor.

Ayrıca daha önce Sol Parti’de olan Şehir Planlama Senatölüğü bu sefer SPD’ye geçti. Sol Parti adalet senatörlüğünü aldı.

Yeni hükümet araba park fiyatlarını arttıracağını ise daha başında ilan etti. Halen yıllık 20 Euro olan daimi park ücreti 120 Euro’ya çıkarılacak.  Giffey’in 12 Aralık’ta Berlin başbakanı olarak seçilmesi bekleniyor.
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