Almanya'nın tarihi lüks mağazası iflas için başvurdu





Haftalık ekonomi dergisi ‘Capital’, günlük gazetelerden Süddeutsche Zeitung ve Bild, kısa bir süre önce iflasını veren Avusturyalı iş insanı Rene Benko’ya ait Signa Grubu’nun yüzde 49.99, Tayland’lı Central Group’un yüzde 50.01 pay sahibi olduğu KaDeWe’nin geçen cuma günü iflas başvurusunda bulunduğunu yazdı. Haberlerde, KaDeWe Grubu’na ait Hamburg’daki Alsterhaus ile Münih’teki Oberpollinger mağazalarının da iflas başvurusu kapsamında olduğu yer aldı. Berlin Ekonomi Senatörü Franziska Giffey, başkentin sembolü konumundaki KaDeWe’nin yaşatılması için gereken her türlü çabayı göstereceklerini açıkladı.



