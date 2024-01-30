Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'nın tarihi lüks mağazası iflas için başvurdu /30 Ocak 2024 11:52

Almanya'nın tarihi lüks mağazası iflas için başvurdu

Almanya’nın en ünlü mağazalarından olan ve 1907 yılında açılan başkent Berlin’deki KaDeWe mağazası iflas başvurusunda bulundu.

SHABER3.COM


Haftalık ekonomi dergisi ‘Capital’, günlük gazetelerden Süddeutsche Zeitung ve Bild, kısa bir süre önce iflasını veren Avusturyalı iş insanı Rene Benko’ya ait Signa Grubu’nun yüzde 49.99, Tayland’lı Central Group’un yüzde 50.01 pay sahibi olduğu KaDeWe’nin geçen cuma günü iflas başvurusunda bulunduğunu yazdı. Haberlerde, KaDeWe Grubu’na ait Hamburg’daki Alsterhaus ile Münih’teki Oberpollinger mağazalarının da iflas başvurusu kapsamında olduğu yer aldı. Berlin Ekonomi Senatörü Franziska Giffey, başkentin sembolü konumundaki KaDeWe’nin yaşatılması için gereken her türlü çabayı göstereceklerini açıkladı.

KaDeWe Grubun yüzde 50,1'i Taylandlı Chirathivat ailesinin Central Group'una, yüzde 49,9'u ise Galeria Karstadt Kaufhof'un da sahibi olan Signa Retail'e ait. Signa Retail, Kasım ayı sonunda işlerini organize bir şekilde tasfiye edeceğini duyurdu.

KİRALAR "ORANTISIZ DERECEDE" YÜKSEK

KaDeWe Genel Müdürü Michael Peterseim Kasım ayı sonunda grubun Signa krizine yakalanmayacağına dair güvenini dile getirmişti. Peterseim, "Operasyonel olarak olağanüstü bir iş çıkarıyoruz. Zor ekonomik koşullarda bile tüm tesislerimizde satışlar artıyor. Ancak endekse bağlı kiralar orantısız derecede yüksek, piyasa ile uyumlu değil ve daha da yükselecek" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'nın tarihi lüks mağazası iflas için başvurdu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:04:12