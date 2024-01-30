Almanya'nın tarihi lüks mağazası iflas için başvurdu

Haftalık ekonomi dergisi ‘Capital’, günlük gazetelerden Süddeutsche Zeitung ve Bild, kısa bir süre önce iflasını veren Avusturyalı iş insanı Rene Benko’ya ait Signa Grubu’nun yüzde 49.99, Tayland’lı Central Group’un yüzde 50.01 pay sahibi olduğu KaDeWe’nin geçen cuma günü iflas başvurusunda bulunduğunu yazdı. Haberlerde, KaDeWe Grubu’na ait Hamburg’daki Alsterhaus ile Münih’teki Oberpollinger mağazalarının da iflas başvurusu kapsamında olduğu yer aldı. Berlin Ekonomi Senatörü Franziska Giffey, başkentin sembolü konumundaki KaDeWe’nin yaşatılması için gereken her türlü çabayı göstereceklerini açıkladı.
KaDeWe Grubun yüzde 50,1'i Taylandlı Chirathivat ailesinin Central Group'una, yüzde 49,9'u ise Galeria Karstadt Kaufhof'un da sahibi olan Signa Retail'e ait. Signa Retail, Kasım ayı sonunda işlerini organize bir şekilde tasfiye edeceğini duyurdu.
KİRALAR "ORANTISIZ DERECEDE" YÜKSEK
KaDeWe Genel Müdürü Michael Peterseim Kasım ayı sonunda grubun Signa krizine yakalanmayacağına dair güvenini dile getirmişti. Peterseim, "Operasyonel olarak olağanüstü bir iş çıkarıyoruz. Zor ekonomik koşullarda bile tüm tesislerimizde satışlar artıyor. Ancak endekse bağlı kiralar orantısız derecede yüksek, piyasa ile uyumlu değil ve daha da yükselecek" dedi.