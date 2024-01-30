Can Atalay'ın milletvekilliği bu hafta düşürülüyor!

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına rağmen tutukluluğu devam den Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın bu hafta okunacağını söyledi.





Usta, katıldığı canlı yayın programında konuya ilişkin "Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini sağlayacak Yargıtay kararı bugün okunacak mı Meclis'te?" soru üzerine "Bugün veya bu hafta tamamlamayı düşünüyoruz. Bu artık bir prosedür haline gelmiş durumda. Meclis'in de üzerine düşen vazifeyi yapması gerekiyor. Bu hafta için planımız var" yanıtını verdi.





AKP Grup Başkanvekili bununla birlikte konuyla ilgili tartışmanın devam etmesini beklediğini belirterek "Biz de Meclis olarak konuyu takip etmeye devam edeceğiz tabi ki. Yine Meclis'e düşen bir görev olursa onu yerine getimeye çalışacağız" dedi.











