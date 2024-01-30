Almanya'da trenlerden sonra şehir içi ulaşım da greve gidiyor

Almanya'da makinistler, Alman Makinistler Sendikası'nın Alman Demiryolları ile yaptığı ücret artışı görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 6 gün tren makinistleri greve gitmişti.







Tren Makinistleri Sendikası (GDL) ve Almanya Demiryolları (DB) arasında süregiden müzakereler sonuç kalsa da şimdilik 3 Mart sonuna kadar GDL'nin yeni bir grev çağrısında bulunmayacağını açıklaması kısmi bir rahatlamaya yol açtı.





Ancak Cuma günü yaklaşık 80 şehirde yeni bir grev yapılacak. Ver.di sendikası neredeyse tüm federal eyaletlerde yerel toplu taşıma araçlarında tüm gün uyarı grevi yapacağını duyurdu.





Bayern Eyaleti dışında bütün büyük şehirleri etkileyecek grevde otobüsler, metrolar ve tramvaylar çoğunlukla çalışmayacak.





En çok Başkent Berlin etkilenecek







Berlin'deki Verdi Federal Başkan Yardımcısı Christine Behle, "Bütün eyaletlerde TİS görüşmelerinin sonuçsuz kalmış olması işverenler üzerindeki baskıyı artırmanın gerekli olduğunu gösteriyor." dedi.

Hessen Eyaletinde de Kassel, Wiesbaden, Frankfurt ve Offenbach şehirleri esas olarak etkilenecek .





Baden-Württemberg'de sendikaya göre Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen ve Konstanz'daki belediye ulaşım şirketlerinin çalışanları işi durdurmaya çağrıldı. Cuma günü boyunca bu şehirlerde grev yapan ulaşım şirketlerinin otobüs veya tren seferleri yapmamasını bekliyor.







Mainz ve Wiesbaden arasındaki Theodor Heuss Köprüsü'nde Cuma günü saat 11.00'den itibaren merkezi bir grev mitingi yapılması planlanıyor. Hessen ve Rhineland-Pfalz'ın yanı sıra Baden-Württemberg ve Saarland'dan grevciler burada bir araya gelecek.







Almanya genelinde toplu taşımada toplu pazarlıklar devam ediyor . İlk tur müzakerelerde şimdilik sonuç yok.









Mar'ta anlaşma olmazsa...





Almanya'da tren makinistleri, ücret ve çalışma saatleri konusunda anlaşmazlık yaşamalarının ardından yen bir grev dalgası ile karşı karşıya







DB ile GDL 5 Şubat'ta yeniden özel olarak ve gerekirse arabulucularla yeni toplu sözleşme görüşmelerine başlama konusunda anlaşmaya vardı. Her iki taraf da Mart başında bir anlaşmaya varmayı amaçlıyor.





Müzakerelerin başarıyla sonuçlanması halinde önümüzdeki aylarda DB'de yeni grevler söz konusu olmayacak. Ancak anlaşmaya varılmaması halinde daha uzun süreli grevlerin gerçekleşmesi mümkün görünüyor.





Kasım'da GDL üyeleri, oybirliğiyle GDL başkanı Claus Weselsky'e bir iş mahkemesi tarafından yasaklanmadıkça gerekli gördüğü herhangi bir zaman grev çağrısınde bulunma yetkisi verdi. Nitekim Ocak başındaki üç günlük grev sırasında DB, grevleri mahkeme kararıyla durdurmaya giriştiyse de sonuç alamadı.