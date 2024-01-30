Güney Afrika Eğitim Bakan Yardımcısı Nizamiye Koleji’nde

TÜRKMEN TERZİ- GÜNEY AFRİKA

Nizamiye Koleji’nin üniversite giriş sınavlarında (Matric) gösterdiği başarıları takdir etmek için ziyarete geldiğini belirten Bakan Yardımcısı Dr. Reginah Mhaule, daha önce Nizamiye Camii’ni ziyaret ettiğini, Hizmet okullarının artan eğitim kalitesini yerinde incelemek için tekrar okulda bulunduğu belirtti. Daha önce Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevinde de bulunan Dr. Mhaule sözlerine şöyle devam etti, “Bu ziyaretimin en büyük amacı üniversite giriş sınavlarında öğrencilerinizin sergilediği başarıları yakından görmek içindi. Yürüdüğünüz yol doğru yol, yapılan faaliyetler, kazanılan başarılar ortadada, size eğitimin en üst perdesinden söylüyorum, sizden öğreneceklerimiz var. Çünkü sadece okul eğitimi değil sizin yaptığınız, insani değerler egitim merkezi aslında”.









Ziyaretin ardından çocuğunu Nizamiye’ye kaydettirdi





Nizamiye Koleji’nden çok etkilenen Bakan Yardımcısı Dr. Mhaule, sınıfları gezerek öğrencilerle muhabbet etti ve üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerine gelecek ile ilgili hedeflerini sorup, “sizlerle gelecek sınavlarda da gurur duymak istiyoruz” sözleri ile öğrencileri motive etti. Çocuğumu Nizamiye’ye kaydettirecem sözleri ile Nizamiye’den ayrılan Dr. Mhaule, sözünde durarak ertesi gün kayıt işlemlerini tamamladı ve çocuğunu Nizamiye’ye teslim etti.





Nizamiye Kolejleri Genel Müdürü İ.Turan Bakan Yardımcısının ziyaretinin ayrıntılarını şöyle anlattı, “Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Mhaule, üniversite sınavlarının açıklanmasından sonra okullarımızın yüzde yüz başarısı üzerine okulumuzu ziyaret etmek istedigini bildirince biz de bu isteği sevinçle karşıladık. Bakan hanım öncelikle okullarımızı başarılarından dolayı tebrik etti.









Daha sonra Bakan hanım okulu gezip öğrencilerle selamlaştı ve özellikle 11. ve 12. sınıf ögrencileri ile hasbihal yapıp hedeflerini yakalayabilmeleri için ilk günden itibaren istikrarlı bir şekilde çalışmalarına devam etmeleri gerektiğini vurguladı. Turan şunları ekledi, “Ülkemizin sizler gibi genç dinamik insanlara ihtiyaci var diyen Bakan Yardımcısı, Nizamiye öğrencilerinden üniversite eğitiminden sonra Güney Afrika’da kendi toplumlarına hizmet etmeyi unutmamaları gerektigini hatırlattı. Ayrıca Bakan hanım üniversite sınavında derece yapmış kız öğrencilerle buluştu ve onları tebrik etti.

















Time to Care yardım derneğinin yapmıs olduğu projeleri de dinleyen Bakan hanım, ‘öğrencilerinize ihtiyac sahiplerine yardım etmeyi küçük yaşlardan itibaren öğretmeniz çok değerli bir davranış’ dedi ve Time to Care’in okullarla organize ettiği faaliyetlerden mutlu olduğunu ifade etti.



