Samanyolu Haber /Dünya / Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han'a 10 yıl hapis /30 Ocak 2024 13:04

Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han'a 10 yıl hapis

"Devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan İmran Han, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İmran Han ile beraber yargılanan eski bakan Kureyşi'ye de 10 yıl hapis cezası verildi.

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Pakistan’da mahkeme, "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan ve tutuklu yargılanan eski başbakan İmran Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi 10’ar yıl hapis cezasına çarptırdı. 

Hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, devlet sırlarını ifşa etmekle yargılandıkları davada, 10’ar yıl hapis cezası aldıklarına ilişkin mahkeme kararını, Ravalpindi’de Adiala Hapishanesi’nde bulunan İmran Han’a ve Kureyşi’ye sözlü olarak iletti.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Sözcüsü Seyit Zülkifar Buhari, Han’ın ve Kureyşi'nin haklarında verilen hapis cezalarına ilişkin üst mahkemeye itiraz edeceklerini kaydetti.


NE OLMUŞTU?
Eski Başbakan İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında, mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polis tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası, 29 Ağustos 2023'te ertelenerek eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti. Ancak 30 Ağustos 2023'te hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı. Eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de benzer sebeple 19 Ağustos 2023'te İslamabad'daki evinde yakalanarak cezaevine gönderilmişti. 
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