WhatsApp ekran paylaşımı özelliğini kullanıma sundu

Meta bünyesinde yer alan anlık mesajlaşma servisi Whatsapp 2023 yılında tanıttığı ekran paylaşımı özelliğini kullanıma açtı. Google Meet ve Zoom gibi diğer görüntülü görüşme platformlarında da mevcut olan ekran paylaşımı özelliği kullanıcıların görüntülü görüşme sırasında ekranlarını diğer kullanıcılarla paylaşmasına olanak tanıyor.





WHATSAPP EKRAN PAYLAŞIMI NASIL KULLANILIR?

Android telefonlar WhatsApp ekran paylaşımı nasıl açılır;





- Ekran paylaşımına erişmek için video kontrollerinde "ekran paylaşımı" simgesine dokunun.





- Telefonunuz, WhatsApp ile kayıt yapmaya veya ekranınızı yansıtmaya başlamak üzere olduğunuzu gösteren bir istem gösterir.





- Ekran paylaşımını başlatmak için Şimdi başla’ya dokunun.





- Ekranınızı paylaşmayı durdurmak için Paylaşmayı Durdur’a dokunun.





iPhone telefonlar WhatsApp ekran paylaşımı nasıl açılır;





- Bir görüntülü arama sırasında ekranınızı paylaşmak için:





- Ekran paylaşımına erişmek için video kontrollerinde "ekran paylaşımı" simgesine dokunun.





- Telefonunuz, WhatsApp ile kayıt yapmaya veya ekranınızı yansıtmaya başlamak üzere olduğunuzu gösteren bir istem gösterir.





- Ekran paylaşımını başlatmak için Şimdi başla’ya dokunun.





- WhatsApp’tayken ekran paylaşımını sonlandırmak için Paylaşmayı durdur’a dokunun. WhatsApp dışındaysanız ekranın en üst köşesindeki kırmızı baloncuğa, ardından Durdur’a dokunun.





Windows uygulaması için WhatsApp ekran paylaşımı nasıl açılır;





- Bir görüntülü arama sırasında ekranınızı paylaşmak için:





- Paylaş simgesine tıklayın.





- Belirli bir uygulamayı mı yoksa ekranın tamamını mı paylaşmak istediğinizi seçin.





- Ekranınızı paylaştığınız sırada profil resminizi görürsünüz.





- Görüntülü arama sırasında ekran paylaşımını durdurmak için Ekran paylaşımını durdur simgesine tıklayın.





- Ekran paylaşımı sırasında belirli bir pencereyi paylaşırken diğer kişilerin görebilmesi için söz konusu pencerenin küçültülmediğine emin olun.





WHATSAPP EKRAN PAYLAŞIMI KULLANIRKEN BUNLARA DİKKAT



* Bir ekran paylaşımı oturumu sırasında aramadaki üyelerin video akışları paylaşılan içeriğin altında görünür.





* Kullanıcı adları ve parolalar dahil olmak üzere paylaşılan ekranınızda gösterilen bilgiler ekranınızı paylaştığınız kişi tarafından görülebilir.





* Sesli aramalar sırasında ekran paylaşımı kullanılamaz.





* Youtube, Netflix veya video oyunları gibi paylaşılan içeriklerde ses kullanılamaz.





* Ekran paylaşımı uçtan uca şifreleme ile korunur ve WhatsApp tarafından asla kaydedilmez. WhatsApp dahil olmak üzere aramada bulunmayan hiç kimse, paylaştığınız ekrandaki içerikleri göremez ve duyamaz.





* En iyi uygulama deneyimi için WhatsApp’ı en yeni sürümüne güncelleyin. Üyeler en yeni sürümü kullanmıyorsa ekran paylaşımından önce ekranda WhatsApp’ı güncellemeyle ilgili bir istem görünür.