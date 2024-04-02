Altılı Masa'dan 3 partiyle ittifak yolda

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin oy oranlarına göre birinci parti haline gelmesi ve AKP'nin oy oranlarının düşmesi uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu...



ABD'nin saygın medya kuruluşlarından Bloomberg, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için "yeni bir baş ağrısı" olduğunu belirtirken "Pazar günkü seçimlerde oyların %6'sından fazlasını alan Yeniden Refah Partisi, 10 ay önce Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini desteklemiş ancak bu kez AK Parti'ye karşı agresif bir kampanya yürütmüştü. Bu değişim, laiklik yanlısı muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul ve diğer büyük şehirlerde ezici zaferler elde etmesine ve AK Parti'nin eski kalelerine eşi benzeri görülmemiş bir giriş yapmasına katkıda bulundu" denildi.



Bloomberg'in haberinde, "Sonuç, 70 yaşındaki Erdoğan'ı Türkiye'nin son on yıllardaki en derin hayat pahalılığı kriziyle mücadele ederken kapsamlı bir hasar kontrolüyle karşı karşıya bıraktı. Erdoğan'ın önünde sadece geleneksel baş siyasi rakibi olan CHP'ye değil, aynı zamanda kendi muhafazakâr tabanından Yeni Refah'a destek verenlere de odaklanmak var" denildi.



AKP'nin Gazze'de yaşananlarla ilgili duruşunun muhafazakar seçmeninin tepkisini çektiğini ve bu oyların YRP'ye gittiğini hatırlatan Bloomberg, "Erdoğan'ın resmi olarak son dönemi olan 2028'e kadar cumhurbaşkanı olarak kalma yetkisi olsa da, siyasi ortamdaki değişim, iktidarını uzatmak için gereken manevraları yapmakta zorlanabileceği anlamına geliyor. Cumhurbaşkanı'nın erken seçim çağrısı yapmak ya da yeni bir anayasa için referanduma gitmek için 600 sandalyeli parlamentoda en az 360 oya ihtiyacı var ve milliyetçi müttefiki MHP'nin şu anda 46 milletvekili eksiği bulunuyor" ifadesine yer verdi.



ALTILI MASANIN 3'ÜYLE İTTİFAK SİNYALİ



Haberde, "Konu hakkında bilgi sahibi kişilere göre Erdoğan, parlamentoda yeni siyasi müttefikler kazanmak için yürütme yetkilerinin bir kısmından taviz vermek zorunda kalabilir. Konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen bu kişiler, Erdoğan'ın yerel seçimlerde çok kötü bir performans sergileyen ancak 73 sandalyenin kontrolünü elinde tutan İyi Parti, Saadet ve Deva'nın da aralarında bulunduğu diğer üç partiyle ittifak arayışına girebileceğini söyledi" bilgisi de paylaşıldı.



Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Erdoğan'ın kabinesinin önemli isimlerini değiştirmesinin de gündemde olduğunu ve Erdoğan'ın bu sayede seçmenle bağlarını güçlendirmek olduğuna dikkat çekti.