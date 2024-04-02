Samanyolu Haber /Gündem / Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı! Cüneyt Özdemir'den açıklama: /02 Nisan 2024 19:21

Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı! Cüneyt Özdemir'den açıklama:

Yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, hastaneye kaldırıldı.

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Gazeteci Cüneyt Özdemir, yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin, "Hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz" açıklamasını yaptı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Aile büyüğümüz Türker İnanoğlu’nu hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz. Sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmeyi düzenli olarak yapacağım."
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