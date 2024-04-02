Samanyolu Haber /Politika / Yeni başkan açıkladı: Manisa'da seçimi kaybeden MHP'li Ergün'e suç duyurusu /02 Nisan 2024 19:41

Yeni başkan açıkladı: Manisa'da seçimi kaybeden MHP'li Ergün'e suç duyurusu

Manisa Büyükşehir Belediye seçimlerini büyük oy farkıyla kazanan CHP'li Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, belediyede yaşanan skandalı açıkladı.

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MHP’li Cengiz Ergün’ün Manisa Büyükşehir Belediye seçimlerini kaybettikten sonra belediye bütçesinden 620 milyon TL ödeme yapmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Bold Medya'da yer alan habere göre konuyu Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na taşıyan yeni belediye başkanı Ferdi Zeyrek, çalışanların hiçbirinin bu ödemeye imza atmadığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek şunları söyledi:

MANİSA BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSU

“Kıymetli hemşehrilerim,

Avukatlarımla birlikte Manisa Büyükşehir Başsavcılığındayım.

Bu yola çıktığımız ilk gün size bir söz vermiştim. Sizin cebinizden çıkan her bir kuruşa sahip çıkacağım demiştim. Gerekeni yapıyorum.

15 yıl boyunca belediyenin yolunu unutan Cengiz Ergün, sabah erken saatlerde belediyemize gelerek MASKİ’den 130 Milyon TL, Manisa Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ise 480 Milyon TL ödeme yapmaya çalıştı.”

“YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ”

Yangından mal kaçırır gibi girişilen bu büyük ve şaibeli operasyonun altına hiçbir belediye çalışanı imzasını atmadı. İşlerinden olma pahasına bu usulsüzlüğe dur dediler.

İşte birlikte kurduğumuz Manisa İttifakı budur!

Şimdiden halkımızın parasına nasıl sahip çıkıyorsak, 5 yıl boyunca da bizlere emanet edilen bu kaynağın hunharca hiç edilmesine asla müsade etmeyeceğiz.”
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