Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor /04 Mart 2024 21:17

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor

Hem ons altın hem de kur artışı gram altın fiyatlarında hızlı yükselişi beraberinde getirdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziranda faiz indirimlerine başlayacağı beklentisi altın fiyatlarını destekliyor.

SHABER3.COM

Altın fiyatları, ABD'de faiz indirimlerinin haziranda başlayacağı beklentisiyle birlikte yükseliyor.

Ons altın fiyatı bugün yüzde 1,6'lık artışla 2 bin 119 dolarla üç ayın zirvesini görürken, 2 bin 135 dolarlık tarihi zirveye yaklaştı.

Gram altın da bugün 2 bin 150 TL ile tarihi zirvesini yeniledi. Hem ons altın fiyatlarındaki hem de dolar/TL kurundaki artış, gram altın fiyatlarında hızlı artışı beraberinde getirdi.

Yıla 2 bin 59 dolar seviyesinden başlayan ons altın 14 Şubat'ta 1990 dolara kadar geriledikten sonra artışa geçmişti.

Yıla 1920 TL seviyesinden başlayan gram altında ise yılbaşından bu yana artış oranı yüzde 12 oldu.

Son dönemde ABD'de açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yılın ilk yarısında başlayabileceğine dair beklentiler güçlenirken, bu gelişme altın fiyatlarını destekliyor.
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