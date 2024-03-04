ABD’de Yüksek Mahkeme’den kritik Trump kararı

ABD Yüksek Mahkemesi'nin dokuz üyesi oy birliği ile aldıkları kararla, Colorado Yüksek Mahkemesi'nin Trump'ın ön seçimlere katılamayacağı yönündeki kararını bozdu.





Yüksek Mahkeme, Trump'ın, eski bir başkan olarak cezai kovuşturmadan muaf olduğu ve 2020 seçimlerini iptal etmek için komplo kurmak suçlamasıyla ayrı ayrı yargılanamayacağı yönündeki iddiasını da dinlemeyi kabul etti.





DW Türkçe'de yer alan habere göre ABD'de Yüksek Mahkeme, eski başkan Donald Trump'ın ön seçimlere katılmasının eyalet mahkemelerinin kararlarıyla engellenemeyeceğine hükmetti. Trump, kararı "Amerika için büyük zafer" olarak değerlendirdi.ABD'nin Cumhuriyetçi eski başkanı Donald Trump'ın bu yıl 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine katılmasının önü açıldı.Colorado Yüksek Mahkemesi, Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını kışkırttığı ve desteklediği gerekçesiyle ön seçimlerde yarışamayacağına hükmetmiş, bu nedenle de eski ABD Başkanı eyaletteki ön seçim pusulasından çıkartılmıştı.ABD Yüksek Mahkemesi yargıçları ise Anayasa'nın 14. maddesi uyarınca, ayaklanma veya isyana karışan veya düşmanlara yardım veya yataklık edenlerin devlette görev üstlenmekten men edilebileceği, ancak eyaletlerin bu hükmü özellikle başkanlık gibi federal görevler söz konusu olduğunda uygulama yetkisinin bulunmadığı sonucuna vardı.Yargıçlar, bu hükmü ancak Kongre'nin uygulayabileceğine işaret etti.Bugün açıklanan karar sayesinde Trump, Süper Salı olarak adlandırılan ve 5 Mart'ta 15 eyalette yapılacak ön seçimlerde başkan adaylığı için yarışabilecek.Zira başta Colorado olmak üzere Illinois, Maine gibi eyaletlerde Trump'ın oy pusulalarında yer alması engellenemeyecek.77 yaşındaki Donald Trump, Yüksek Mahkeme kararı için sosyal medyada "Amerika için büyük zafer" paylaşımını yaptı.5 Kasım seçimlerinde yarışın Demokrat partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında geçme olasılığı güçleniyor.