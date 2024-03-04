Emekliyi kızdıracak bir açıklama daha: ’66 TL’den 10 bine çıkardık’

Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gündeminde emekli maaşları var.



Yerel seçim öncesi beklenen zam haberini bir türlü veremeyen Erdoğan, asgari ücretin çok altında kalan emekli maaşlarıyla övündü.



Bugünkü emekli maaşlarını 20 yıl öncesiyle kıyaslayan Erdoğan, “En düşük emeli maaşını 66 liradan, 10 bin liraya çıkardık” dedi.



Deprem bölgesinden terörle mücadeleye kadar bir çok başlığa değinen Erdoğan’ın ekonomi ile ilgili sözleri şu şekilde:



“En düşük emekli maaşını 10 bin liraya, asgari ücreti 17 bin liraya, engelli maaşını yaklaşık 4 bin liraya çıkarmış, her alanda milletimizin refah seviyesini katlayarak yükseltmiş hükümet olarak çalışanlarımızın ve emeklilerimizin bugünkü sıkıntılarına gözlerimizi kapamak mümkün mü?



En düşük emeli maaşını 66 liradan, 10 bin liraya çıkardık. Asgari ücrete 187 liradan 17 bin liraya çıkarmış, her alanda milletimizin refah seviyesini yükseltmiş, hükümet olarak bugünkü sıkıntılara kapatmamız mümkün mü? Sıkıntıların farkındayız. Enflasyonu yenerek, milli gelirimizi artırarak, çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini artıracağız.”