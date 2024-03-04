Şubat enflasyonu piyasayı sarstı, ABD bankaları faiz beklentilerini değiştirdi

JPMorgan, yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 45'te tuttu fakat TCMB'nin kasım ve aralık aylarında faizi indirebileceğini belirtti.





İleriye bakıldığında, TCMB'nin enflasyon tahmin patikasının dördürcü çeyrekte ılımlı bir gevşemenin mümkün olduğunu düşündürdüğünü belirten Citi analistleri, ancak, politika yapıcıların beklentilerinden daha az olumlu fiyat ve kur gelişmeleri nedeniyle Banka'nın duruşunu ikinci yarıda veya daha önce gözden geçirmesine yol açabilecek bir senaryoyu tamamen göz ardı edemeyeceklerini vurguladı.





ABD'li yatırım bankası JPMorgan, tüketici enflasyonunun şubatta beklentileri aşmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) nisanda politika faizini 500 baz puan daha artırarak yüzde 50'ye çıkarmasını bekliyor.JPMorgan, daha önce TCMB'nin politika faizini yüzde 45'e yükselttiği faiz artışıyla faiz artışı döngüsünü sonlandıracağını öngörüyordu.Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) şubatta yıllık olarak yüzde 67,07 artarak, yüzde 65,74'lük beklentiyi aştı. TÜFE şubatta aylık bazda ise yüzde 4.53 arttı. Reuters anketindeki beklenti yüzde 3,70'ti.JPMorgan yayımladığı araştırma notunda, "Manşet enflasyon şubat ayında aylık yüzde 4,5 ile bizim beklentimiz olan yüzde 4,2'nin ve piyasa beklentisi olan yüzde 3,8'in çok üzerinde gerçekleşti" dedi.Bugünkü enflasyon verisinin ardından değerlendirme yapan bir diğer ABD bankası Goldman Sachs oldu."Beklenenden yüksek enflasyon ve aralık sonundan bu yana devam eden sermaye çıkışları göz önüne alındığında, bugünkü rakamlar TCMB'nin faizleri daha da artırma riskini artırmaktadır" ifadelerini kullanan Goldman Sacns analistleri, ancak TCMB'nin politikayı daha da sıkılaştırmayı düşünmeden önce, seçim sonrası sermaye akışlarının normalleşip normalleşmeyeceğini ve mart ayından itibaren daha iyi ödemeler dengesi mevsimselliğini görmek isteyeceğini düşündüklerini de vurguladı.Şubat ayındaki yüksek enflasyon rakamının mekanik olarak 2024 yılsonu enflasyon tahminlerini yıllık %30'dan yıllık %33'e yükselttiğini de belirten Goldman Sachs, "Ancak buna rağmen, Türkiye enflasyonuna ilişkin yapıcı görüşlerimizi koruyoruz" dedi.Bugün değerlendirme yayımlanan bir diğer ABD bankası Citi, "TCMB'nin duruşunu yılın ikinci yarısında veya daha önce gözden geçirmesine yol açabilecek bir senaryoyu tamamen göz ardı edemeyiz" dedi.TCMB'nin doğru yönde adımlar attığını kabul ettiklerini belirten Citi, "Ancak bize göre, daha kısıtlayıcı bir duruş için zorlayıcı bir durum söz konusu. Enflasyon dinamiklerindeki bozulmanın seküler yapısı, özel tüketimde devam eden güçlenme, TCMB'nin rezerv birikiminde son dönemde görülen ivme kaybı ve zayıf portföy girişlerinin bu varsayımı desteklediğine inanıyoruz" dedi.Enflasyonun beklentiyi aşması piyasadaki birçok göstergeyi olumsuz etkiledi.Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bugün yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederken, bankacılık endeksindeki günlük düşüş yüzde 3,3'e ulaştı.Dolar/TL'de günlük artış oranı bugün normalin ötesine geçerken kurda 31,57 seviyesi görüldü.Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) de bugün 310 baz puana yükselirken, TL tahvil faizleri de arttı. İki yıllık gösterge tahvil faizi bugün yaklaşık 2 yüzde puanlık artışla yüzde 47'nin üzerine çıktı.