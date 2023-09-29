Altın Portakal Film Festivali iptal edildi

Kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile işlerinden atılan iki kişinin hikâyesini anlatan Kanun Hükmü belgeselinin Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çıkarılmasıyla başlayan kriz dolayısıyla festival iptal edildi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir açıklama ile festivalin iptal edildiğini duyurdu.



“FESTİVAL YÖNETMENİ SÜRECİ YANLIŞ YÖNETTİ”



Böcek, mesajında paylaştığı videoda Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin sadece Antalya’nın değil, Türkiye’nin uluslararası alanda en önemli markalarından biri olduğunu vurguladı ve şunları kaydetti:



“Gelinen noktada büyükşehir belediyesi olarak, yıllara meydan okumuş festivalimizin, bazı kişilerin elinde malzeme edilmesine, sinema emekçilerinin hakkının yenmesine asla izin vermeyeceğim. Konunun tüm ülkeyi, Antalya’yı, tüm sinemaseverleri ve tüm sinema emekçilerini ilgilendirmesi nedeniyle konuyla ilgili ev sahibi olan belediyemiz bir karar almak zorunda kalmıştır. Festivalin sanatsal anlamda güçlü ve sinema adına örnek teşkil edecek şekilde yapılması için seçilmiş ve içeriğin belirlenmesinde sorumlu olan festival yönetmeni ve sanat ekibidir. Başta festival yönetmeni olmak üzere tüm sanat ekibinin süreci yanlış yönettiği, kriz yönetimini yapamadığı tespit edilmiştir.”



Böcek, festivali özüne döndürmek ve ulusal kategoriyi festivale yeniden eklemek için çaba sarf etmiş biri olarak yaşananları kabul etmediğini belirtti.



GÖREVLERİNE SON VERİLDİ



Altın Portakal Film Festivali’nin siyaset üstü olduğuna işaret eden Böcek, festivaldeki tüm sanat ekibinin görevlerine son verildiğini duyurdu:



“Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki festivalimizi kimsenin siyasi emellerine malzeme ettirmeyeceğim. Ayrıca şahsıma ve Belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum. Az önce açıkladığım nedenler dolayısıyla kendi kararıyla büyük bir karmaşaya neden olan festival yönetmeninin, sanat yönetmeninin ve oluşturdukları tüm sanat ekibinin görevlerine şu an itibari ile son verilmiştir. Tüm sanatçılarımızı, sinema emekçilerimizi ve sinemaseverlerimizi festivalimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan bu süreç sebebi ile 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Festivalimizi iptal ettiğimi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum.”



FESTİVALDE ‘KANUN HÜKMÜ’ KRİZİ



‘Kanun Hükmü’ adlı belgesel, “filmdeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği” gerekçesiyle 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılmıştı.



Yönetmen Nejla Demirci belgesel hakkında verilen kararı “sansür” olarak nitelemişti. Festivaldeki 20 jüri üyesi de belgesel seçkiye geri alınmazsa görevden çekileceğini açıklamıştı.



Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda yer alan 27 filmin yönetmen ve yapımcısı da filmlerini festivalden çekme kararı aldıklarını duyurmuştu.



Karara yoğun tepki gösterilirken Altın Portakal Film Festivali’yse baskılara dayanamayıp geri adım atmıştı. Festivalin sosyal medya X hesabından yapılan açıklamada ‘Kanun Hükmü’ belgeselinin yarışma seçkisine geri alınmasına karar verildiğini duyurulurken, “Filmdeki kişinin hakkında yargı sürecinin devam etmediğinin” belgelenmesi gerekçe olarak gösterilmişti.



Filmin geri alındığının açıklanmasından kısa süre sonra ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, festivalden çekildiğini duyurmuştu. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı da festivalden desteğini çekmişti.



Antalya Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, daha sonra belgeselin tekrar seçkiden çıkarıldığını açıklamıştı. Boyacıoğlu, “Herhangi bir terör örgütünün destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmemiz mümkün değildir” ifadesini kullandığı bir açıklama yapmıştı.



En son olarak Altın Portakal Film Festivali’nin jüri başkanı Demet Akbağ, görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.