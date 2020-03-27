Damadın altın varaklı kalorifer peteği!

SAMANYOLUHABER- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın video-konferans yaptığı esnada çekilen bir fotoğraftaki ayrıntı sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.





Albayrak'ın arkasında bulunan altın varaklı kalorifer peteğinin piyasadaki satış fiyatının 47 bin lira olduğuna dair ekran görüntüleri paylaşıldı.





Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Millet can derdinde, damadın keyfi yerinde." diyerek israfı eleştirdi.





VATANDAŞA BEDAVA KOLONYA!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti Koronavirüs salgını sebebiyle ücretsiz izne zorlanan ve işten çıkarılan işçilere herhangi bir destek vermedi.





Yardım paketinde 65 yaş üstüne bedava kolonya ve 500 bin liralık konut kredisinin peşinat tutarının yüzde 10'a indirilmesi haricinde doğrudan bir yardım yok. Sadece krediler ve kredi kartı ödemeleri gecikme faizi alınmak şartı ile 3 ay ertelendi.