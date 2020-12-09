Samanyolu Haber /Gündem / Altun şikayet etti, 80 yaşındaki yurttaş gözaltına alındı /09 Aralık 2020 17:03

Altun şikayet etti, 80 yaşındaki yurttaş gözaltına alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un şikâyeti üzerine, İstanbul’da 80 yaşındaki bir kadının gözaltına alındığı ortaya çıktı.

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Meclis Genel Kurulu’nda devam eden Adalet Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un şikâyeti üzerine, İstanbul’da 80 yaşındaki bir kadının evine polis baskını yapıldığını, gözaltına alındığını ve hakkında dava açıldığını söyledi. 

'YETER SÖMÜRDÜĞÜNÜZ' PAYLAŞIMINA GÖZALTINA

Emre, 80 yaşındaki E.B.’nin, partisinin Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından aldığı maaşlara ilişkin “Dört maaşın toplamı 100 bin liraya yakın” açıklamasını sosyal medyada “yeter sömürdüğünüz” ifadesiyle paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.

'SARAY KAYNAKLI BİR KAST SİSTEMİ KURULMUŞ'

Emre, konuyu şöyle anlattı: 

Fahrettin Altun hakaretten şikâyette bulunuyor. Polisler eve geliyor, 80 yaşındaki kadın için.  Çocukları diyorlar ki: ‘Ya, bunu adliyeye götürmeyin. Kalıtsal hastalıkları var, Covid-19 salgını var. Hiç olmazsa burada ifade versin’. ‘Haklısınız’ diyorlar. ‘Teyze, biz bir savcıya soralım. İzin verirse senin ifadeni burada alalım’ diyorlar. Savcı izin vermiyor, adliyeye götürüyorlar ve adliyede ifadesini alıyorlar. Asliye Ceza Mahkemesi’nde savcı hakaretten ceza istiyor, 125'in bütün maddelerinden ceza istiyor. İşte kişiye özel hukuk dediğimiz bu. Bu ifadede bir hakaret yok. Bu parlamentodaki milletvekilleri de şikâyetçi olsa, belki orada da dava açmayacaklar ama saray kaynaklı bir kast sistemi oluşmuş ve oradaki herkese, her şeye özel muamele.”
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