Samanyolu Haber /Dünya / Amerikalı gazeteci Putin ile röportaj yapacak /07 Şubat 2024 13:59

Amerikalı gazeteci Putin ile röportaj yapacak

Ünlü Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, yakında Rusya Devlet Başkanı Putin ile röportaj yapacağını açıkladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Sosyal medya hesabı X'ten yayımladığı videoda "Putin ile röportaj yapmak için Moskova'dayız. Yakında bunu yapacağız" diyen Carlson açıklamasında, Amerikalıların 'Rusya ve Ukrayna'da olup bitenlerden tamamen habersiz' olması sebebiyle böyle bir adım atmaya karar verdiğini söyledi.

ABD halkının 'dahil oldukları' çatışma hakkında mümkün olan her şeyi bilmeye hakkı olduğunu da sözlerine ekledi. Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, ekibinin Moskova gezisinin masraflarını kendilerinin karşıladığını, herhangi bir grup ya da hükümetten para almadıklarına da vurgu yaptı.

Beyaz Saray engellemeye çalıştı

Carlson, Beyaz Saray'ın Putin ile yapmak istediği röportajı iki kez engellemeye çalıştığını belirterek, "İfade özgürlüğü doğuştan gelen hakkımızdır, inandıklarımızı söyleme hakkıyla doğduk. Beyaz Saray'da kim olursa olsun bu hak elimizden alınamaz. Ama yine de deniyorlar" dedi. Ayrıca Carlson röportajın kendisine ait olan internet sitesinde de yayımlanacağını ve ücretsiz olarak izlenebileceğini dile getirdi.

Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, Elon Musk'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı röportajın X sosyal ağında yayınlandığında engellemeyeceğine söz verdiğini sözlerine ekledi.

Amerikalı gazeteci, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e de kendisiyle bir röportaj yapmayı teklif ettiğini söyledi. Kabul edeceğini umduğunu belirtti.

Amerikalı gazeteci Tucker Carlson geçtiğimiz günlerde Moskova’da ünlü Bolşoy tiyatrosunda görüntülenmişti.
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