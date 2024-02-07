Avrupa'da ehliyet yasası değişiyor: Kural ihlali yapanlar yandı

Yeni karara göre, saatte 50 kilometrelik hız sınırının aşılması bazı durumlarda ehliyetin iptal edilmesine bile yol açabilecek. Avrupa Parlamentosu üyeleri ayrıca yerleşim bölgelerinde 30 km/saat hızın üzerine çıkılması halinde ehliyetlerin geri alınmasını da istiyor. Avrupa Parlamentosu üyeleri ayrıca geçerli bir ehliyet olmadan araç kullanmanın da alkollü araç kullanma ya da ölümcül trafik kazaları gibi ciddi trafik suçları listesine dahil edilmesi yönünde oy kullandı. Ehliyetin alınmasına yönelik karar, otomatik olarak ehliyeti veren AB ülkesiyle paylaşılacak. Yeni kuralların yürürlüğe girebilmesi için AB üye devletleriyle bir uzlaşma sağlanması gerekiyor. Ancak üye devletler henüz proje konusunda bir pozisyon belirlemiş değil. Müzakerelerin ancak yaz aylarında yeni bir parlamento seçilmesinden sonra başlaması bekleniyor. Böyle bir anlaşmaya varılmasının ardından üye devletlerin gereklilikleri ulusal hukuka aktarmak için yaklaşık iki yıllık bir süreleri bulunuyor. Proje tüm siyasi parti grupları tarafından memnuniyetle karşılandı.







ÖLÜM SAYISININ AZALMASI HEDEFLENİYOR





AP SPD milletvekili Thomas Rudner tehlikeli park etme, tehlikeli sollama, emniyet şeridini geçme ve vur-kaç araç kullanmanın da kapsama alınması ve araç kullanma yasağına yol açması gerektiğini vurguladı. Rudner ayrıca AB Komisyonu’nun rakamlarına atıfta bulunarak sınır ötesi trafik suçlarının yaklaşık yüzde 40’ının cezasız kaldığını belirtti. AB’deki yeni düzenlemeyle, karayollarında meydana gelen ölümlerin sayısının azaltılması hedefleniyor. AB Parlamentosu Başkan Yardımcısı Jan-Christoph Oetjen, “Bir ülkede karayolu trafik düzenlemelerine karşı ciddi bir suç işleyen herkes AB’de araç kullanma hakkını kaybetmiş demektir” diyerek yasal düzenlemeyi değerlendirdi. Ancak uygulamanın ayrıntıları konusunda farklı görüşler olduğu belirtildi.