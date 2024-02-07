Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa'da ehliyet yasası değişiyor: Kural ihlali yapanlar yandı /07 Şubat 2024 12:54

Avrupa'da ehliyet yasası değişiyor: Kural ihlali yapanlar yandı

Avrupa Parlamentosu AB ülkelerinde ehliyet sahiplerini ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Trafik kuralı ihalelerine verilen cezalar sertleştirilirken, bundan sonra gelecekte sürüş yasakları tüm AB ülkelerinde geçerli olacak. Şu anki kurala göre bir Alman vatandaşı İtalya’da araç kullanmaktan men edilmişse, Almanya’da tekrar direksiyon başına geçebiliyor. Yeni kurala göre eğer bir AB ülkesi, sürücüye, sürüş yasağı koymuşsa, gelecekte en geç 25 gün sonra bu yasağın tüm AB’de geçerli olup olmadığı kararlaştırılacak.

SHABER3.COM

Yeni karara göre, saatte 50 kilometrelik hız sınırının aşılması bazı durumlarda ehliyetin iptal edilmesine bile yol açabilecek. Avrupa Parlamentosu üyeleri ayrıca yerleşim bölgelerinde 30 km/saat hızın üzerine çıkılması halinde ehliyetlerin geri alınmasını da istiyor. Avrupa Parlamentosu üyeleri ayrıca geçerli bir ehliyet olmadan araç kullanmanın da alkollü araç kullanma ya da ölümcül trafik kazaları gibi ciddi trafik suçları listesine dahil edilmesi yönünde oy kullandı. Ehliyetin alınmasına yönelik karar, otomatik olarak ehliyeti veren AB ülkesiyle paylaşılacak. Yeni kuralların yürürlüğe girebilmesi için AB üye devletleriyle bir uzlaşma sağlanması gerekiyor. Ancak üye devletler henüz proje konusunda bir pozisyon belirlemiş değil. Müzakerelerin ancak yaz aylarında yeni bir parlamento seçilmesinden sonra başlaması bekleniyor. Böyle bir anlaşmaya varılmasının ardından üye devletlerin gereklilikleri ulusal hukuka aktarmak için yaklaşık iki yıllık bir süreleri bulunuyor. Proje tüm siyasi parti grupları tarafından memnuniyetle karşılandı.

ÖLÜM SAYISININ AZALMASI HEDEFLENİYOR

AP SPD milletvekili Thomas Rudner tehlikeli park etme, tehlikeli sollama, emniyet şeridini geçme ve vur-kaç araç kullanmanın da kapsama alınması ve araç kullanma yasağına yol açması gerektiğini vurguladı. Rudner ayrıca AB Komisyonu’nun rakamlarına atıfta bulunarak sınır ötesi trafik suçlarının yaklaşık yüzde 40’ının cezasız kaldığını belirtti. AB’deki yeni düzenlemeyle, karayollarında meydana gelen ölümlerin sayısının azaltılması hedefleniyor. AB Parlamentosu Başkan Yardımcısı Jan-Christoph Oetjen, “Bir ülkede karayolu trafik düzenlemelerine karşı ciddi bir suç işleyen herkes AB’de araç kullanma hakkını kaybetmiş demektir” diyerek yasal düzenlemeyi değerlendirdi. Ancak uygulamanın ayrıntıları konusunda farklı görüşler olduğu belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa'da ehliyet yasası değişiyor: Kural ihlali yapanlar... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:04:47