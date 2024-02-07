Samanyolu Haber /Gündem / Prens Harry Londra'ya gitti /07 Şubat 2024 12:38

Prens Harry Londra'ya gitti

Kral III. Charles'ın kansere yakalanmasının ardından Prens Harry ABD'nin Kaliforniya eyaletinden İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kral III. Charles'ın kanserine erken yakalandığını ve hükümdarın anayasal görevlerine 'devam edeceğini' söyledi.

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Prens Harry babası Kral III. Charles'ı ziyaret etmek için bugün Londra'ya gitti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kral III. Charles'ın kanserine erken yakalandığını belirterek, hükümdarın anayasal görevlerine 'devam edeceğini' söyledi.

Kraliyet yetkilileri Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 75 yaşındaki krala açıklanmayan bir kanser türü teşhisi konulduğunu ve ayakta tedavi gördüğünü duyurmuştu.

YÖNETİCİLİK GÖREVLERİNİ DEVRETMEYECEK
Onlarca yıldır başlamasını beklediği saltanatının üzerinden 18 aydan az bir süre geçtikten sonra Kral Charles'ın halkla ilişkilerini askıya aldığı ancak Başbakan Rishi Sunak ile haftalık toplantılar da dahil olmak üzere devlet işlerine devam edeceği ve anayasal üst düzey yöneticilik görevlerini devretmeyeceği belirtildi.

Harry 2020 yılında kraliyet görevlerini bırakıp eşi Meghan ile birlikte Los Angeles'a taşınmasından bu yana babasını nadiren görüyor. 39 yaşındaki Harry, o zamandan beri ailesiyle olan sert ilişkisini ve kraliyet mirasını TV röportajlarında, bir belgeselde ve 'Yedek' adlı bir anı kitabında detaylandırdı.

Harry'nin gelişinden yaklaşık bir saat sonra Charles ve Kraliçe Camilla, kraliyet Bentley'iyle evlerinden yakındaki Buckingham Sarayı'na götürüldü. Çift, saray kapılarının önünde toplanan turistlere ve iyi dileklerde bulunanlara el salladı. Daha sonra helikopterle hükümdarın doğu İngiltere'deki kırsal ikametgahı olan Sandringham'a gittiler.


CHARLES'IN DURUMU İYİ
Buckingham Sarayı kraldaki kanserin, Charles'ın prostat büyümesi nedeniyle yakın zamanda hastanede tedavisi sırasında tespit edildiğini ancak 'ayrı bir sorun' olduğunu ve prostat kanseri olmadığını söyledi.

BBC radyosuna konuşan Sunak, "Neyse ki bu durum erken fark edildi. Her şeyi halledeceğiz" dedi.

Saray, genel olarak sağlık durumunun iyi olduğu Charles'ın "tedavisi konusunda tamamen olumlu olduğunu ve mümkün olan en kısa sürede tam kamu görevine dönmeyi sabırsızlıkla beklediğini" söyledi.


Charles, Eylül 2022'de annesi Kraliçe II. Elizabeth'in tahtta 70 yıl geçirdikten sonra 96 ??yaşında vefat etmesiyle kral olmuştu.
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