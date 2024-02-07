Arjantin'de kemer sıkma politikaları nedeniyle büyük protestolara yol açan aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei, Gazze'ye karşı savaşında desteğini ilan ettiği İsrail'e gitti.





Ülkeye ilk resmi ziyaretinde, Arjantin'in İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklayan Milei, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la görüşmesinde de Hamas'ı terör örgütü ilan edeceklerini söyledi.









İsrail ziyaretinde kişisel hahamını da yanına alan Milei'nin Kudüs'teki Eski Kent bölgesinde Yahudiler için kutsal Ağlama Duvarı'na sarılarak ağlaması dikkat çekti. Mitinglerinde sık sık Tevrat'tan alıntılar yapan Milei, Hıristiyanlıktan Yahudiliğe geçeceğini söyleyerek şaşkınlık meydana getirdi





Milei, kasım ayındaki sürpriz seçim zaferinin ardından Buenos Aires'deki bir Yahudi mahallesine giderek dini törene katılmıştı.







Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in "komünizm propagandası" yaptığını da öne süren Milei, İsrail'in ardından Vatikan'da Papa ile görüşecek.





Bu arada Arjantin liderinin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıklaması İsrail'de memnuniyetle karşılandı. Şu ana dek ABD, Guatemala, Honduras, Papua Yeni Gine ve Kosova, Kudüs'te büyükelçilik açan ülkeler oldu.



