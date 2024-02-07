Samanyolu Haber /Gündem / Çılgın Başkandan ilginç çıkış: Dinimi değiştirip "Yahudi olacağım... /07 Şubat 2024 12:25

Çılgın Başkandan ilginç çıkış: Dinimi değiştirip "Yahudi olacağım...

Arjantin'de aşırı sağcı politikalarıyla yeni tartışmalar başlatan Devlet Başkanı Javier Milei, İsrail'e ziyaretinde de ilginç açıklamalar yaptı.

SHABER3.COM

Arjantin'de kemer sıkma politikaları nedeniyle büyük protestolara yol açan aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei, Gazze'ye karşı savaşında desteğini ilan ettiği İsrail'e gitti.

Ülkeye ilk resmi ziyaretinde, Arjantin'in İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklayan Milei, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la görüşmesinde de Hamas'ı terör örgütü ilan edeceklerini söyledi.


İsrail ziyaretinde kişisel hahamını da yanına alan Milei'nin Kudüs'teki Eski Kent bölgesinde Yahudiler için kutsal Ağlama Duvarı'na sarılarak ağlaması dikkat çekti. Mitinglerinde sık sık Tevrat'tan alıntılar yapan Milei, Hıristiyanlıktan Yahudiliğe geçeceğini söyleyerek şaşkınlık meydana getirdi 

Milei, kasım ayındaki sürpriz seçim zaferinin ardından Buenos Aires'deki bir Yahudi mahallesine giderek dini törene katılmıştı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in "komünizm propagandası" yaptığını da öne süren Milei, İsrail'in ardından Vatikan'da Papa ile görüşecek.

Bu arada Arjantin liderinin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıklaması İsrail'de memnuniyetle karşılandı. Şu ana dek ABD, Guatemala, Honduras, Papua Yeni Gine ve Kosova, Kudüs'te büyükelçilik açan ülkeler oldu.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çılgın Başkandan ilginç çıkış: Dinimi değiştirip... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:04:54