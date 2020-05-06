Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar desteği bir şartla olabilir! /06 Mayıs 2020 14:59

Dolar desteği bir şartla olabilir!

Amerikan Merkez Bankası (Fed) dolar talebini karşılamaları için 14 merkez bankasına destek veriyor. Endonezya ve Brezilya'nın da yer aldığı listeye Türkiye'nin dahil edilmemesi TL'de değer kaybını hızlandırdı. TL bugün 7,20 TL'nin eşiğine geldi. Yatırım uzmanı Michael Harris, Fed'in Türkiye'ye dolar desteği vermesi için S-400'lerin aktif hâle getirilmemesi gerektiğini söyledi.

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SAMANYOLUHABER- İngiltere'nin başşehri Londra’da bulunan danışmanlık şirketi Cribstone Strategic Macro’nun kurucusu Michael Harris, TL’deki hızlı değer kaybının güven kaybından kaynaklandığını söyledi.

“Eğer bir güven mesajı gönderilebilirse TL ile ilgili manzara değişir. Amerika’yla yapılacak Swap (dolar-TL takası) anlaşması güven mesajının verilmesini sağlayabilir.” diyen Harris, jeopolitik gerçeklerin gerektiğinde Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) kararlarını etkileyebildiğini kaydetti. 

NİHAİ KARARI FED VERİYOR

Fed’in hangi ülkeyle Swap hattı kuracağına karar vermek için kullandığı kriterin bilinçli olarak muğlak bırakıldığına işaret eden Michael Harris şunları ifade etti: “Bu şeffaf olmayan bir süreç. Bu da Fed’e çok büyük imkân sağlıyor. Bu aynı zamanda gücün Fed ve Amerika’da kalması demek. Başka ülkelere, “Fed 'Eğer bunları, bunları yaparsan Fed’den Swap hattı alırsın' dememiş oluyor. Karar büyük oranda Fed’de kalıyor.” 

"PERDE ARKASINDA TAAHHÜT OLABİLİR"

T24'te Barış Soydan'ın sorularını cevaplandıran Harris, Fed’den Swap hattı almak için S-400’lerin belirleyici olduğunu vurguladı. 

Harris, “S-400’lerin Rusya’ya iade edilmesi gerektiğini düşünmüyorum, fakat Türkiye’nin perde arkasında Amerika’ya rahatlatıcı taahhütlerde bulunması gerekiyor ki, Swap’la ilgili karar süreci tamamlansın. Sonuç olarak kesin bir anlaşma değil, fakat füzelerin aktive edilmeyeceğine dair perde arkasında net bir taahhüt olacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

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