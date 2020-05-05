Samanyolu Haber /Ekonomi / Bu defa zarar rekoru kırdı /05 Mayıs 2020 10:54

Bu defa zarar rekoru kırdı

Amerikalı efsanevi yatırımcı Warren Buffet'ın kurucusu olduğu Berkshire Hathaway tarihin en yüksek tutarlı zararını açıkladı: 49,7 milyar dolar (350 milyar TL).

SHABER3.COM

Dünyanın en zengin 5'inci kişisi olan 90 yaşındaki ünlü yatırımcı Warren Buffett'i Korona vurdu. Ekonomileri altüst eden virüs en büyük zararı kurt yatırımcıya verdi. 

Warren Buffett'ın şirketi Koronavirüs salgınının etkili olduğu 2020 yılının ilk üç aylık döneminde 49,7 milyar dolar zarar açıkladı. Buffett'in şirketinin zararı tarihte görülmüş en yüksek tutarlı ilk çeyrek zararı oldu. 

Buffett, şahsi servetinden de 17,2 milyar dolar kaybetti. 

KORONA SALGININDAN EN FAZLA ETKİLENEN ŞİRKET

Berkshire Hataway geçen yıl aynı dönemde 21,7 milyar dolar kâr açıklamıştı.

Finanstan sanayiye, ulaşımdan perakendeye kadar birçok şirkette ortaklığı bulunan Berkshire Hataway, Koronavirüs salgınından en çok etkilenen şirketlerden biri oldu.

KASASINDA NAKİT 137,3 MİLYAR DOLAR VAR

Şirket için martın ilk yarısına kadar işlerin iyi olduğu, ancak sonrasında tablonun hızla değiştiği belirtildi.

Şirketin hisse senedi yatırımlarının değerinin dönemde 54,5 milyar dolar azaldığı belirtildi. Borsada işlem gören Berkshire Hataway hisseleri de yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.

Şirketin Apple, Bank of America, Coca-Cola, Wells Fargo ve Kraft Heinz gibi dev şirketlerde hissesi bulunuyor.

Şirketin kasasında nakit 137,3 milyar dolar olduğu belirtildi.

TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ 10 ŞİRKETİNİN DEĞERİNDEN FAZLA

Türkiye'nin halka açık en değerli ilk 10 şirketinin piyasa değeri 29 Nisan 2020 itibarıyla 44 milyar dolar zarar seviyesinde bulunuyor.

Berkshire Hataway'in bir çeyreklik zararı, İstanbul Havalimanı'nın açıklanan 10,2 milyar euroluk yatırım maliyetinin dört katını aşıyor.

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