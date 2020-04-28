Samanyolu Haber /Sağlık / Bill Gates çok ümitli değil /28 Nisan 2020 12:41

Bill Gates çok ümitli değil

Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşı geliştirme çalışmalarına dair konuştu. Gates, 7 milyar doz aşının seri üretime geçebilmesi için en az bir yıl geçmesi gerektiğini söyledi.

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Amerikan yayın kuruluş CNN'e konuk olan Bill Gates, "Aşı düşünüldüğünden daha erken gelebilir mi?" sorusunu cevap verdi. 

Gates, "Bu takvimleri sıkıştırmak çok zor. Her şey mükemmel giderse bir yılda seri aşı üretimine başlayabiliriz. Bunu belki de başaramayız ve bu iki yıla kadar çıkabilir." ifadelerini kullandı. 

7 MİLYAR DOZ ÜRETİM KAPASİTESİ YOK

"Şu anda 100'den fazla aşı geliştirme çabası var." diyen Gates, "Yapmamız gereken şey, bunların arasından en fazla umut verenini seçip kaynak aktarmak, aynı anda da üretim kapasitesi inşâ etmek olmalı. Çünkü 7 milyar doz üretim kapasitesinden çok uzağız." dedi. 

Koronavirüs ile mücadele için 250 milyon dolar bağışta bulunan ve yedi aşı fabrikasını birden finanse edeceğini açıklayan Gates'e, "Bazı insanlar aralık ayında toplu üretime başlayabileceğimizi söylüyor. Bu konuda iyimser misiniz?" sorusu yöneltildi.

Microsoft'un başkanlık ettiği Gates Vakfı aşı araştırmalarını destek veriyor.

Gates şu cevabı verdi: "Hayır. Faz 3 çalışmalarını yapmak zorundasınız. Herhangi bir hastalığı olanlarda aşının bir yan etkisi olacak mı? Bunu anlamanız gerekir. Mesela bazı insanların bağışıklık sistemleri zayıf olabilir."

BU KUŞAK DA SALGINDAN ÇOK DERSLER ÇIKARACAK

Aşı denemelerinde "Faz 3" olarak bilinen son safhada bir ilaç ya da aşı, güvenlik ve etkinliği belirlemek için çok sayıda insan üzerinde deneniyor

Covid-19 salgının dünyaya salgınlarla mücadele için öğretici olacağına işaret eden Gates, "Bizden önceki kuşaklar İkinci Dünya Savaşı'ndan dersler çıkardı. Bu jenerasyon da bu salgından dersler çıkaracak." dedi. 

Bill Gates'in kurucusu olduğu Gates Vakfı, dünyada yeni tip Koronavirüs salgınının başlamasından önce de enfeksiyon hastalıkları ve salgınlarla mücadele için araştırmalar yürütüyordu. 
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