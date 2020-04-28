Samanyolu Haber /Gündem / Konya Cezaevi'nde 31 kişide virüs tespit edildi /28 Nisan 2020 12:37

Konya Cezaevi'nde 31 kişide virüs tespit edildi

Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde aralarında görevli sağlık memuru, öğretmen, infaz koruma memuru ve mahkûmların bulunduğu yaklaşık 31 kişide yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

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Konya E tipi Kapalı Cezaevi'nde mahkûm ve görevli personele corona virüsü testi yapıldı. Yapılan test sonucunda aralarında görevli sağlık memuru, öğretmen, infaz koruma memuru ve mahkûmların bulunduğu yaklaşık 31 kişide Koronavirüs'ü tespit edildi.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA KAPATILDI

İddialara göre durum Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi. Cezaevine kontrollü bir şekilde yapılan giriş-çıkışlar tamamen durduruldu.

KADİR ŞEKER DE POZİTİF

Konya’da Ayşe D.’ye (35) şiddet uygulayan Özgür Duran’ı (32) engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile tutuklanan Kadir Şeker'in de (20) Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 

Şeker’in testi pozitif çıktı

“RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI”

Konuya dair açıklamalarda bulunan Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ şu ifadeleri kullandı:

* Konya Kapalı Cezaevi'nde Koronavirüs'e rastlandığı bilgisi bize de geldi. Henüz bununla ilgili resmi bir ağızdan açıklama yok. Cezevinde şu an biz avukatların müvekkillerimizle görüşüp görüşmeyeceğimize dair net bir bilgi de elimize ulaşmadı.

* Öğleden sonra ilgili makamlarla görüşeceğiz. Kadir Şeker'in de şu an Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını öğrendim. Kadir Şeker bugün saat 11:30’da ilk kez hâkim karşısına çıkacaktı.

* Şu an annesi ve kardeşi de hastanede. Bir avukat arkadaşımız da hastane de bekliyor. Durumu hakkında şu an net bir bilgiye sahip değiliz.

AÇIK CEZAEVİNDEN PERSONEL TAKVİYESİ

Yaklaşık 300 personelin görev yaptığı cezaevinde 1.300’e yakın tutuklu ve hükümlü bulunuyor. 

Testleri pozitif çıkan personelin tedavisine başlandığı durumu ileri seviyede olanların ambulanslarla pandemi hastanesine sevk edildiği iddia edildi.

Testi pozitif çıkan infaz koruma memurlarının yerine Konya'da bulunan yarı açık cezaevinden personel takviyesi yapıldığı öğrenildi.
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