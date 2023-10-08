Ana babası hapse konan 3 aylık bebek, teyzeye teslim edildi

AİHM kararı ve yasalara rağmen 3 aylık bebek, cezaevine konan ana babasından koparıldı. Suç olmadığı tescillenen eylemleri nedeniyle hapis cezası alan Tercanlıoğlu çifti, Edirne’de yakalanarak cezaevine kondu. Taze anne Sümeyye Tercanlıoğlu, cezaevi ortamına girmesini istemediği 3 aylık Enis’i, kardeşine teslim etti.







İLK KEZ MAMA İLE BESLENDİ

Bold Medya’nın ulaştığı Gamze Yörük, yaşadığı şaşkınlık ve çaresizliği anlattı. ‘’Kardeşim 24 saatlik gözaltı ve duruşma sürecinde çok yıprandı, halsiz kaldı. Edirne çok soğuk bir yer. Cezaevinde neyle karşılaşacağını bilemediği için kardeşim yeğenimi bana teslim etti. Anne sütünden başka bir şey almamış bebeğe mama yedirmeye başladık.’’ diyen Yörük, bebeği Samsun’a götüreceklerini ifade etti.





”GÖRÜŞLERE GELEMEYİZ”

Kış şartları ve mesafe nedeniyle bebekle birlikte görüşlere gelemeyeceklerini kaydeden Yörük, ‘’Umudumuz hiç olmazsa annenin serbest kalması. Bebekli anne kanunen hapse konamaz. AİHM kararı da verilen hapis cezalarını boşa düşürdü. Hukuka uyulsun, bebek annesine kavuşsun.’’ çağrısında bulundu.