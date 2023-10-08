İsrail kamuoyu da Hamas saldırısını tartışıyor: Nasıl mümkün oldu?

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın başlattığı 'Aksa Tufanı' isimli saldırı ve onu izleyen İsrail-Filistin çatışması İsrail kamuoyu ve basınında da tartışılıyor.







CNN'in yayınına bağlanan Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Richard Hecht, İsrail'in 'sofistike istihbarat sistemine' atıfla sorulan, "Siz, bunun İsrail açısından büyük bir istihbarat zafiyeti olduğuna katılıyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. Hecht, "İsrail Savunma Kuvvetleri açısından; biz şu anda buna odaklı değiliz. Bu, bittiğinde hakkında çokça konuşulup tartışılacağından eminim. İstihbarat açısından ne olduğunu sonra konuşacağız" dedi.





'DAHA FAZLA BİLGİYE İHTİYACIMIZ VAR'

Öte yandan, İsrail'in Bilim ve Teknoloji Bakanı Ofir Okinis, dün akşam yapılan kabine toplantısında İsrail Genelkurmay Başkanı ve İstihbarat Servisi Başkanı'nın olmamasını ve kendilerini gelişmelerle ilgili bilgilendirmemelerini eleştirdi.







YnetNews haber sitesinin aktardığına göre, Okinis, iki üst düzey ismin kabine toplantısına neden katılmadığını ve askeri istihbaratın başındaki isim olan Herzi Halevi'nin bakanların zor sorularından kaçmaya çalışıp çalışmadığını sordu. Bakan Akunis, "Her bir İsrail vatandaşı, bu başarısızlığın nasıl mümkün olduğunu bilmek istiyor" dedi.





Bakan Akunis sözlerini şöyle sürdürdü: "Genelkurmay Başkanı ve istihbarat başkanı neden şu an burada değil? Bizim daha fazla bilgiye ihtiyacımız var." Akunis, bu konuda bakanlara günde üç kez brifing verilmesi önerisinde bulundu.





HAARETZ: NETANYAHU SİYASİ BİR BEDEL ÖDEYECEK

İsrail'in Haaretz gazetesine devam eden çatışmalarla ilgili bir analiz yazan Amos Harel de "İsrail istihbaratının başarısızlığı ve hazırlıksız olması tek sorun değil" değerlendirmesinde bulundu. Çatışmaların 'siyasi şok dalgaları göndereceğini' belirten Harel, 'İsrail'in Gazze'deki operasyonel savunma konseptinin paramparça olduğunu' yazdı.





Harel, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun 'Hamas politikası için savaştan sonra siyasi bir bedel ödeyeceği' öngörüsünde de bulundu.





TIMES OF ISRAEL: SORU, NE ZAMAN SALDIRACAKLARIYDI

Martin Wasserman ise The Times of Israel için kaleme aldığı "Hamas saldırısından almamız gereken dersler" başlıklı makalesinde, "Hamas'ın yüzlerce İsraillinin öldürülmesine ve onlarcasının rehin alınmasına neden olan İsrail'e yönelik sürpriz saldırısı açıkça, çok büyük bir istihbarat başarısızlığını temsil ediyor" yorumunda bulundu.





Bunun aynı zamanda 'yıllardır devam eden siyasi ve diplomatik başarısızlıkları da temsil ettiğini savunan Wasserman, Hamas'ın saldırı düzenleme niyetini ilan ettiğini ve yıllardır bunun için hazırlık yapıp eğitim aldığını belirterek, "Buradaki soru, saldırıp saldırmayacakları değil, ne zaman saldıracaklarıydı. İsrail'in hatası, Hamas İsrail Savunma Kuvvetleri'nin burnunun dibinde savaş hazırlığı yaparken pasif bir şekilde arkasına yaslanıp beklemesiydi" diye yazdı.