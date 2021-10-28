Ana yüreği dayanamadı! Bir oğlu cezaevinde bir oğlu da gözaltındaydı

15 Temmuz’da 5 yıl sonra 18 yaşına gelince gözaltına alınan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’de 6 gündür gözaltına tutulan ve ağabeyi de hapiste olan askeri öğrencinin annesi Neşide Güllü (53) Tarsus’ta kalp krizine sonucu hayatını kaybetti.



Annesi Neşide Güllü’nün vefat haberinden sonra askeri öğrencinin ifadesi alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakıldığını kaydeden avukatı Fatma Arslan Bolat, ‘‘Hükümlü abi de gözaltında ki kardeş de müvekkilim. TEM’dekiler ölüm raporunu görünce bugün kardeşin ifadesini alıp savcının talimatıyla serbest bıraktılar. Abinin ise cenazeye katılıp katılmayacağı yarın Tarsus cezaevi savcılığınca belli olacak.’’ İfadelerini kullandı.