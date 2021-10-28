Samanyolu Haber /Gündem / Ana yüreği dayanamadı! Bir oğlu cezaevinde bir oğlu da gözaltındaydı /28 Ekim 2021 10:49

Ana yüreği dayanamadı! Bir oğlu cezaevinde bir oğlu da gözaltındaydı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın son yaptığı operasyonda gözaltına alınan askeri bir öğrencinin annesi kalp krizi sonucu vefat etti.

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15 Temmuz’da 5 yıl sonra 18 yaşına gelince gözaltına alınan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’de 6 gündür gözaltına tutulan ve ağabeyi de hapiste olan askeri öğrencinin annesi Neşide Güllü (53) Tarsus’ta kalp krizine sonucu hayatını kaybetti.

Annesi Neşide Güllü’nün vefat haberinden sonra askeri öğrencinin ifadesi alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakıldığını kaydeden avukatı Fatma Arslan Bolat, ‘‘Hükümlü abi de gözaltında ki kardeş de müvekkilim. TEM’dekiler ölüm raporunu görünce bugün kardeşin ifadesini alıp savcının talimatıyla serbest bıraktılar. Abinin ise cenazeye katılıp katılmayacağı yarın Tarsus cezaevi savcılığınca belli olacak.’’ İfadelerini kullandı.
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