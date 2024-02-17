Samanyolu Haber /Gündem / Anagold'un taşeron şirketi, işçileri vardiyaya çağırdı /17 Şubat 2024 19:25

Anagold'un taşeron şirketi, işçileri vardiyaya çağırdı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik’te meydana gelen toprak kaymasının ardından Anagold'un taşeron şirketi Çiftay, işçileri vardiyaya çağırdı.

SHABER3.COM

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik’te meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçinin arama kurtarma çalışmaları sürerken; Anagold Madencilik'in taşeronu Çiftay şirketi, bugün işçileri vardiyaya çağırdı.

"İŞE ÇIKACAĞIZ, EKSİKSİZ HERKES GELECEK"

Şirketten işçilerin telefonlarına öğle saatlerinde, "Arkadaşlar normal vardıya devam ediyor. İşe çıkacakmış gibi hazır bir şekilde vardiya saatlerinde duyarlı olalım. Gereksiz haberlere kulak asmayalım. Gelişmelerden haberdar edeceğiz kimse yazılı bir izin almadan bir yere gitmesin" mesajı gönderildi.

Daha sonra da şirket, işçilere "Arkadaşlar hepimiz akşam vardiya saatinde işe çıkıyoruz. Vardiyada olan kamyon personel parkında toplanıp iş dağılımı yapıp işe çıkacağız. Eksiksiz herkes gelecektir. İzinde olan arkadaşlar hariç" mesajını yolladı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Anagold'un taşeron şirketi, işçileri vardiyaya çağırdı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:09:32