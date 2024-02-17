Samanyolu Haber /Spor / İsmail Kartal'dan zemin tepkisi! 'Nasıl futbol oynayacağız?' /17 Şubat 2024 19:50

İsmail Kartal'dan zemin tepkisi! 'Nasıl futbol oynayacağız?'

Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maç öncesi yaptığı açıklamada saha zeminini sert bir dille eleştirdi.

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Trendyol Süper Lig'de 26. haftada Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Şampiyonluk yarışında önemli bir viraja giren sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal mücadele öncesi yaptığı açıklamada Çaykur Didi Stadyumu'nun zemini eleştirdi. Maç günü artan yoğun yağış sonrası iyice ağırlaşan zemin nedeniyle maçın oynanıp oynanmayacağı belirsizliği yaşanmıştı.

'TEKRAR PLAN YAPACAĞIZ'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, beIN SPORTS'a maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Zeminden ve şartlardan şikayet eden Kartal, "Arkadaşlarım sahayı kontrol ettiler ve sporcu sağlığı için çok da elverişli bir ortam olmadığını söylediler. Bu şartlarda nasıl futbol oynayacağız? İçeride oyuncularımızla konuşup, tekrar bir plan yapacağız. Maç oynanacak mı, oynayabilecek miyiz, buralar bir soru işareti. Oynanmasına karar verilirse de biz de elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
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