Ege’de korku dolu anlar: Sürüklenen feribota müdahale

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Muğla’nın Bodrum ilçesine 7 mil uzaklıktaki Yunanistan’a ait İstanköy Adası’ndan (Kos) bugün akşam saat 16.00’da yaklaşık 80 yolcusu ile Bodrum’a gelmek üzere yola çıkan Sea Star Marki isimli feribot Ege Denizi’nin ortasında motor arızası yaptı.



Kara Ada açıklarında gerçekleşen arıza nedeniyle rüzgar ve akıntının etkisi ile açık denize sürüklenen feribottaki yolcular kendilerine bilgi verilmediğini iddia ederek Bodrum’daki sahil güvenliği aradıklarını ve yardım istediklerini belirtti.



"DENİZİN ORTASINDA SÜRÜKLENMEYE BAŞLADIK"



Dünyanın En Güzel Koyları Birliği Genel Sekreteri Galip Gür, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Deniz ortasında bir gürültü ile durduk, kimse bilgi vermedi, sürüklenmeye başladık, ardından motor arızası var dediler, biz de Bodrum’daki sahil güvenliği arayıp yardım istedik. Şu anda iki Türk sahil güvenliği ve kıyı emniyetine ait römorkor ile Bodrum’a doğru bizi çekiyorlar” dedi.



Bodrumlu su sporları işletmecisi Coşkun Demircan da “Denizin ortasında yaklaşık 1,5 saat sürüklendik, kimse bize bilgide vermedi. Motor arızası olduğunu öğrendik. Şimdi iki sahil güvenlik denetiminde römorkor feribotu Bodrum’a çekiyor” dedi.