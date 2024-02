İsrail Refah'a saldırıya hazırlanırken ABD'nin yeni planı ortaya çıktı

Sözcü'de yer alan habere göre İsrail'in yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, ABD yönetiminin de Tel Aviv'e silah desteği sürüyor.



The Wall Street Journal (WSJ) Gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'e silah göndermeyi planladığını yazdı.



ABD’li yetkililere dayandırılan haberde, İsrail’e gönderilecek silah teslimatının her birinden yaklaşık bin adet olmak üzere MK-82 türü bomba, KMU-572 saldırı mühimmatı ve FMU-139 bomba fitillerini içerdiği kaydedildi.



Silahların on milyonlarca dolar değerinde olduğunun tahmin edildiği belirtilen haberde, sevkiyatın hala ABD yönetimi tarafından incelendiği ve Biden yönetiminin teslimatı kongreye sunmadan önce detaylarının da değişebileceği vurgulandı.



Haberde silah teslimatı planının İsrail’in bir milyondan fazla insanın sığındığı Refah’a saldırı planları sırasında geldiğine dikkati çekilerek, “İsrail hükümetinin bölgesel tehditler nedeniyle hızlı bir şekilde bu silahları almayı istediğine” yer verildi.



ABD’nin, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana Tel Aviv yönetimine yaklaşık 21 bin hassas güdümlü mühimmat sağladığı ve İsrail’in bunların yarısını kullandığı aktarılan haberde, ABD istihbarat değerlendirmesine göre kalan silahların İsrail’in Gazze’deki saldırılarını 19 hafta daha sürdürmesi için yeterli olacağı kaydedildi.



Öte yandan İsrail’in Hizbullah’a karşı saldırı başlatması durumunda “bu sürenin günlere kadar daralacağı” da ifade edildi.



FİLİSTİNLİLER REFAH'TA SIKIŞTI



Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.



Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.



Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.



İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.