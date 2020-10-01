Anayasa Mahkemesi ‘çoklu baro’nun iptali istemini reddetti

CHP kamuoyunda çoklu baro düzenlemesi olarak bilinen, “7249 sayılı “Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.
Yüksek Mahkeme, 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulabilmesini düzenleyen kanunun iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.
AKP ve MHP’li vekillerin imzasını taşıyan, bir kentte birden fazla baro kurulmasına olanak tanıyan kanun teklifi 11 Temmuz’da sabaha karşı Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmiş, 15 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. İlk alternatif baro ise İstanbul’da kurulmuştu.