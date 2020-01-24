Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa Mahkemesi'nden Saraya ilk iptal /24 Ocak 2020 09:58

Anayasa Mahkemesi'nden Saraya ilk iptal

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemde ilk kararnamesini “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” adıyla yayımlamıştı

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Anayasa Mahkemesi (AYM), hukuk sistemine 16 Nisan 2017’deki anayasa değişikliğiyle giren Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine ilişkin ilk iptal kararını verdi.

Yüksek Mahkeme, “1 numaralı” Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye’nin tanıtımına yönelik yurtdışında yapılacak mal ve hizmet alımlarında Kültür ve Turizm Bakanı’nın onayı ile yüklenme tutarının tamamına kadar yükleniciye bütçe dışı avans olarak ön ödeme yapılabilmesine” ilişkin fıkrayı iptal etti. 

Alican Uludağ'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemde ilk kararnamesini “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” adıyla yayımlamıştı. Bu kararnamede Cumhurbaşkanlığı ile bakanlıkların teşkilatları yeniden düzenlenmişti. CHP, söz konusu kararnamenin bazı maddelerinin iptali talebiyle dava açmıştı. Yüksek Mahkeme, dün yaptığı inceleme sonucunda iptal taleplerinin biri hariç tamamını reddetti. 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Kültür Bakanlığı’na bağlı Tanıtma Genel Müdürlüğü’nü düzenleyen 287. maddesinin ikinci fıkrası ise anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi. Oy çokluğu ile alınan kararla iptal edilen madde şöyle:

“Türkiye’nin tanıtımına yönelik yurtdışında yapılacak mal ve hizmet alımlarında alım yapılacak olan ülkedeki piyasa şartlarının gerektirmesi ve önemli fiyat avantajı sağlanması halinde, sözleşmesinde belirtilerek, Kültür ve Turizm Bakanı’nın onayı ile yüklenme tutarının tamamına kadar yükleniciye bütçe dışı avans olarak ön ödeme yapılabilir. Bakan onayında teminat alınıp alınmayacağı ayrıca belirtilir. Ön ödemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.” 
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