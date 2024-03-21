Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa Mahkemesi'ne yeni başkan seçildi /21 Mart 2024 11:30

Anayasa Mahkemesi'ne yeni başkan seçildi

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için yapılan seçimde 9 oy alan Kadir Özkaya, Yüksek Mahkemenin yeni başkanı oldu.

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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 20 Nisan'da dolacak olması nedeniyle bugün Yüksek Mahkeme'de başkanlık seçimi yapıldı.

Başkan dahil 15 üyesi olan Anayasa Mahkemesi üyelerinden 9'unun oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan Özkaya, Yüksek Mahkemenin yeni başkanı oldu.

Diğer başkan adayı Yusuf Şevki Hakyemez ise 6 oy aldı.

Özkaya'nın öz geçmişi
Kadir Özkaya, 1963'te Tarsus'ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1985'te mezun olan Özkaya, 1991'de idari yargı hakimliği stajını tamamladıktan sonra 1993'te Danıştay tetkik hakimi olarak göreve başladı.

Danıştay üyeliğine 2011'de seçilen Özkaya, 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine, 12 Mart 2020'de ise Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine seçilmişti.

Özkaya, görev süresinin dolacak olması nedeniyle 2 yıllığına başkanlık görevini yürütecek.
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