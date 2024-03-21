Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den beş Türk şirketi ve iki Türk'e yaptırım /21 Mart 2024 11:44

ABD'den beş Türk şirketi ve iki Türk'e yaptırım

ABD Maliye Bakanlığı, İran'ın savunma sanayine tedarik sağladıkları gerekçesiyle İran, Türkiye, Umman ve Almanya merkezli üç tedarik ağını yaptırımlarla hedef aldı. Türkiye'den beş şirket ve iki Türk vatandaşı da yaptırım listesinde yer alıyor.

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ABD Maliye Bakanlığı, İran'ın savunma sanayine tedarik sağladıkları gerekçesiyle İran, Türkiye, Umman ve Almanya merkezli üç tedarik ağını yaptırımlarla hedef aldı. Bu yaptırımların odak noktası, İran'ın balistik füze, nükleer ve savunma programlarını desteklediği iddia edilen tedarik ağları oldu.

TÜRKİYE'DEN BEŞ ŞİRKET VE İKİ TÜRK VATANDAŞI DA DAHİL EDİLDİ

Bakanlık açıklamasına göre, İran'a füze yapımında kullanılabilecek malzemelerin sağlanmasına aracılık eden bu tedarik ağlarına Türkiye'den beş şirket ve iki Türk vatandaşı da dahil edildi. ABD Maliye Bakanlığı, tedarik ağlarının İran Devrim Muhafızları (IRGC) Hava-Uzay Kuvvetleri'nin altındaki Kendi Kendine Yeterlilik Cihad Örgütü, İran Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Komutanlığı, İran Atom Enerjisi Örgütü'ne bağlı İran Santrifüj Şirketi ve daha önce ABD'nin hedef aldığı bazı İran'daki savunma sanayi şirketlerine malzeme sağladığını belirtti.

VOA Türkçe'nin haberine göre; ABD Maliye Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson, bu yaptırımların ardından yaptığı açıklamada, İran'ın dünya genelindeki "haydut aktörlere çatışmaları körükleyen ve sayısız sivilin hayatını riske atan silah sistemleri sağlamayı amaçladığını" ifade etti. Nelson, ABD'nin, bu tür tedarik ağlarını engellemek ve İran'ın insansız hava araçlarının ve füzelerinin yayılmasına yardımcı olan ülkeleri sorumlu tutmak amacıyla elindeki araçları kullanmaya devam edeceğini vurguladı.

Bu yaptırımların, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü politikaların bir parçası olduğu ve uluslararası arenada İran'ın savunma sanayine yönelik faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla atılan bir adım olduğu belirtiliyor.
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