AB’nin tescil ettiği Ezine peyniri hakkında neler biliyorsunuz?

“Türk ürünlerinin AB yolculuğundaki başarısı…”





Sadece deniz tuzu kullanılıyor

Ezine peyniri, Kaz Dağları ile Ege Denizi arasındaki Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçeleriyle Çan ilçesinin bazı köylerinde üretiliyor. Bu bölgede Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasındaki geçiş iklimi görülüyor. Yarı nemli, yüksek yağışlı ve rüzgârlı iklim koşullarının görüldüğü bölge, yüzlerce aromatik bitkiden oluşan zengin bir floraya sahip.

Coğrafi işaret statüsü alan ilk Türk peyniri





Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz





Avrupa Birliği şimdiye dek 20 Türk ürününü tanıdı. Bu ürünlerden biri de adı, korumalı menşe adı (PDO) ile tescillenen Ezine peyniri. Ezine peyniri, Türkiye’nin ilk PDO sahibi peyniri.Ezine peynirinin AB tarafından tanınması, “Ezine peyniri” isminin korunmasına, ürünün ve ürünün coğrafi üretim alanıyla bağlantılı benzersiz özelliklerinin yanı sıra geleneksel bilgi birikiminin de tanıtılmasına yardımcı olacak.Ezine peyniri koyun, keçi, inek sütü ve deniz tuzu karışımından yapılan kremsi beyaz bir peynir. Pişmiş sütün kremamsı ve tereyağımsı aromasına sahip. Bu peynir en az sekiz ay boyunca salamurada olgunlaştırılıyor, bu da Ezine peynirine karakteristik ekşi ve hafif tatlı tadını veriyor.Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, “Türkiye'nin köklü bir mutfak geleneği var. Türk ürünlerinin AB yolculuğunun bu kadar başarılı bir şekilde devam etmesini memnuniyetle karşılıyorum. Tüketiciler gerçek Ezine peynirini aldıklarını anlayacaklar. Bu tescil aynı zamanda Türkiye'de ve AB'de bu mükemmel peynirin çalışkan üreticilerine daha geniş bir tanınırlık getirecek" diyor.Ezine peyniri için süt üreten hayvanlar, yalnızca bu coğrafi bölgeden gelen yemlerle besleniyorlar. Sütün kalitesi, serbest dolaşan süt hayvancılığından ve bölgede bulunan yemlerin bolluğu ve kalitesinden kaynaklanıyor. Ayrıca Ezine peyniri üretiminde yalnızca deniz tuzu kullanılıyor.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tescil, AB tarafından coğrafi işaret statüsü verilen ilk Türk peynir çeşidi olması açısından özellikle önemliydi" diyor.Başvuru sürecinin bir diğer destekçisi de Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz. Deniz şunları söylüyor: “Bu sonucu dört gözle bekliyorduk. Topraklarımızın, kültürümüzün ve geleneklerimizin mirası olan ürünlerimizin AB tarafından tescili bizi gururlandırıyor. Çanakkale’nin Bayramiç Beyazı’nın (Bayramiç’e özgü bir nektarin çeşidi) ardından Ezine peynirinin de AB tarafından tanınması diğer ürünlerimiz için de teşvik edici bir gelişme.”Çanakkaleli üreticiler de gelişmeden memnun. Tescil için başvuru sürecini yürüten Ezine Peynirciler Derneği’nin Başkanı ve üretici Ali Öztürk, “Türkiye'de sahtecilikle ilgili bir sorunumuz var. Taklit ürünler ucuza satılıyor. Hem tüketicilerimiz kandırılıyor hem de üreticilerimiz mağdur oluyor. AB logosunun Türkiye'deki bu sorunun aşılmasında yardımcı olacağını umuyorum" diye konuşuyor. Bir diğer üretici Ali Atak da aynı soruna işaret ediyor ve şöyle diyor: “AB logosuna sahip olmak hem bölgemiz hem de Türkiye için bir prestij olacak. İhracat olanaklarının da artacağını düşünüyorum."Ezine peynirinin ardından PDO (korumalı menşe adı) ya da PGI (korumalı coğrafi işaret) olan ürünler Safranbolu safranı ve Aydın Memecik zeytinyağı oldu. Avrupa Birliği’nin daha önce Türkiye'den PDO ve PGI statüsü verdiği ürünlerin listesi/isimleri şöyle:1- Antep baklavası/Gaziantep baklavası2- Aydın kestanesi3- Aydın İnciri4- Bayramiç Beyazı5- Malatya kayısısı6- Milas zeytinyağı7- Taşköprü sarımsağı8- Giresun tombul fındığı9- Antakya künefesi10- Suruç narı11- Çağlayancerit cevizi12- Gemlik zeytini13- Edremit zeytinyağı14- Milas yağlı zeytini15- Ayaş domatesi16- Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini17- Maraş tarhanası18- Ezine peyniri19- Safranbolu safranı20- Aydın Memecik zeytinyağı