Samanyolu Haber /Gündem / 'Ankara Barosu işkence iddialarını doğruladı ama raporu gizliyor, açıklasanıza!' /17 Şubat 2022 11:33

'Ankara Barosu işkence iddialarını doğruladı ama raporu gizliyor, açıklasanıza!'

Abdülhamit Gül’ün dört seneyi aşkın bakanlık döneminde hak ihlallerinin çoğaldığını söyleyen Gergerlioğlu hapishanelerin durumunu, keyfi uygulamaları örnekleriyle ve isim isim saydı.

Ankara Barosu işkence iddialarını doğruladı ama raporu gizliyor

Artı Gerçek TV kanalında Bilgehan Uçak'ın programına katılan Kocaeli Milletvekili ve İnsan hakları savunucusu  Ömer Faruk Gergerlioğlu
hapishanelerin durumunu, keyfi uygulamaları örnekleriyle ve isim isim saydı.
Abdülhamit Gül’ün dört seneyi aşkın bakanlık döneminde hak ihlallerinin çoğaldığını söyleyen Gergerlioğlu, Ankara Barosu’nda ayyuka çıkan ve Rıza Türmen başta birçok ismin istifasıyla sonuçlanan işkence raporuna dair de açıklamalarda bulundu: “Binlerce insandan Ankara Emniyet’te işkence yapıldığına dair başvurular aldık. Hatta Mayıs 2019’da Ankara Barosu bir rapor hazırladı ve internet sitesine koydu. Gözaltındaki kişilerle görüşmüşler,” diyen Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara barosuna çağrıda bulundu. VTR 

“Sonra ne olduysa Ankara Barosu bu raporları yayınlamamaya başladı. En son bir ay önce ciddi iddialar gündeme geldi. Baro Başkanlığı tarafından İnsan Hakları Merkezi görevlendirildi. Avukatlar gitti, görüşmeler yapıldı. Bütün bu iddiaların doğru olduğu ortaya çıktı. Fakat Baro Başkanlığı bu raporu yayınlamadı. Ama suç duyurusunda bulunacağız, diyorlar. Belli ki suç var, tespit edilmiş. Peki o zaman rapor nerede? Açıklasanıza!”
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Ankara Barosu işkence iddialarını doğruladı ama raporu gizliyor

Ankara Barosu işkence iddialarını doğruladı ama raporu gizliyor

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