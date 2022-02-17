Samanyolu Haber /Gündem / Dünya yavaş yavaş normale dönmeye hazırlanıyor /17 Şubat 2022 11:28

Dünya yavaş yavaş normale dönmeye hazırlanıyor

Üçüncü yılına giren Pandemi salgından kaynaklanan sıkıntılar artarken Omicron sonrası ülkeler artık normalleşmeye başladı

SHABER3.COM

Avrupa ülkeleri, kış mevsiminin geride kalmaya başlamasının ardından Covid-19 tedbirlerini kaldırmaya başladı. Danimarka İsveç ,Norveç  şimdiden tüm önlemleri kaldırırken 
Finlandiya,  Fransa ve İtalya da mart ayında birçok önlemin artık geçerli olmayacağını duyurdu Almanya ise daha temkinli davranarak kısıtlamaları Mart sonuna kadar kademeli olarak kaldırmayı planlıyor. ABD'de ise tedbirler konusunda ilk adım California Eyaletinden geldi  Vali Gavin Newsom,  vaka sayısının ve hastaneye yatışların azalmasını gerekçe göstererek, kapalı alanda maske takma zorunluluğunu kaldırdı dan muaf tutulmasına karar verdi. Diğer eyaletlerde de önümüzdeki aydan itibaren maske zorunlulukların kademeli olarak kaldırılması bekleniyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın tıbbi başdanışmanı ve Beyaz Saray Covid-19'la Mücadele Ekibi üyesi Dr. Anthony Fauci, Covid-19'un taşıdığı risklere rağmen artık yavaş yavaş normale dönmenin zamanının geldiğini söyledi.

DSÖ ise önlemlerin kaldırılması için henüz erken olduğu görüşünde. Kurumun Avrupa Direktörü Hans Kluge, hastalığın Avrupa’daki yayılmasını engellediği bilinen tedbirleri kaldırmanın sırası olmadığını ifade etti. Ufukta umut olduğunu belirten Kluge, buna gerekçe olarak yüksek aşılanma oranlarını, kışın yakında sone erecek olmasını ve Omicron varyantının çok ağır geçmemesini gösterdi; ancak gelecekte çıkması muhtemel varyantları kimsenin tahmin edemeyeceğine de dikkati çekti. Bazı ABD’li biliminsanları önlemler kaldırılsa da kapalı alanlarda maske takmaya devam edilmesini öneriyor; halkın riskleri kendisinin tartmasının önem kazanacağının altını çiziyor. 
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