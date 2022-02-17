Samanyolu Haber /Gündem / Kaymakamlık vatandaşın bağışlarını gasp etti!.. /17 Şubat 2022 11:22

Kaymakamlık vatandaşın bağışlarını gasp etti!..

Vatandaşlar tarafından dar gelirlilere dağıtılması için İBB’ye bağışlanan ve yaklaşık 2 yıldır blokeli bulunan 6.2 milyon TL’lik bağış parası kaymakamlığın kararıyla el konularak defterdarlık hesabına aktarıldı.

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Korona virüs salgını nedeniyle İBB tarafından toplanan dayanışma paralarına yargı kararı beklenmeden İstanbul Defterdarlığı banka hesabına aktarıldı.

İstanbulluların ‘Birlikte Başarmasına’ izin verilmediği gibi yardım paralarına da hukuksuz şekilde el konuldu. Pandeminin en yıkıcı günlerinde dayanışma için toplanan 6 milyon 212 bin 511 TL’ye Fatih Kaymakamlığı’nın kararıyla el konuldu. 2 yıldır bloke halde bulunan para, İstanbul defterdarlığı banka hesabına aktarıldı.

ÖNCE BLOKE EDİLDİ ŞİMDİ DE EL KONULDU

İstanbulluların işlerine gidemediği, birçok çalışanın maaşını dahi alamadığı günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından dayanışma için başlatılan ‘Birlikte Başaracağız’ kampanyasına 5 Ağustos 2020 tarihinde müdahale edildi. 30 Mart - 18 Haziran 2020 tarihleri arasında 6 farklı bankada toplanan yardım paralarının bulunduğu hesaplar, İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla donduruldu. Artarak devam eden dayanışma kampanyasının önü kesildi. İstanbul Valiliği’nden izin alınmaması, karara gerekçe olarak gösterildi. İBB, hesaplarının hukuksuz şekilde dondurulmasını yargıya taşıdı. Belediye kanunun 15.maddesine göre bağış toplamanın belediyenin yetki ve imtiyazları arasında olduğu hatırlatıldı.

6.2 MİLYON, İSTANBUL DEFTERDARLIĞI BANKA HESABINA AKTARILDI

Yargı sonucu beklenmeden Fatih Kaymakamı Kaan Peker imzasıyla İBB’ye resmi bir yazı gönderildi. Yazıda 2 yıldır bloke halde bulunan paranın İstanbul Defterdarlığı banka hesabına aktarılmasına karar verildiği belirtildi.
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