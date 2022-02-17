Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Barosu'nda neler oluyor: İşkence raporunu yayımlatmayanlar yönetime atandı /17 Şubat 2022 16:43

Ankara Barosu'nda neler oluyor: İşkence raporunu yayımlatmayanlar yönetime atandı

Ankara Barosu'nda, işkence raporunun yayımlanmasının engellenmesine tepki gösteren isimlerin istifasının ardından, sansürü savunan isimler baro yönetimine atandı.

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Baronun divan yönetimine, sansüre tepki gösteren ve işkence raporunun yayımlanması için çağrıda bulunan Çağdaş Hukukçular Grubu üyesi hiçbir avukatın atanmaması dikkat çekti.

İstifaların ardından yapılan yeni atamalarla divan yönetimine Çağdaş Hukukçular Grubu üyesi avukatlarından kimseye yer verilmemesi dikkat çekti.

+Gerçek'in haberine göre, istifalar öncesinde 9 üyesi olan divan yönetimi sayısı yeni atamalarla birlikte 6’ya düşürüldü. 

Yeni yönetime atanan isimlerin söz konusu işkence raporunun yayınlanmaması konusunda baro yönetimine destek veren isimlerden olması da dikkat çekti.

İstifa eden İnsan Hakları Merkezi Başkanlığı’na Hediye Gökçe Baykal getirildi. 

Yine başkan yardımcılığına getirilen isimlerden Avukat Hatice Yıldız’ın daha önce İnsan Hakları Merkezi üyeliği olmamasına rağmen istifalardan sonra bu göreve getirildiği öğrenildi. Yıldız, Av. Levent Mazılıgüney ile yakınlığıyla ve istifalar sürecinde baro yönetimine sosyal medya hesaplarından verdiği destekle tanınmıştı.
 


Başkanlık görevine getirilen Baykal, işkence raporunu yayınlanmamasının ardından istifa etmeyen tek yöneticiydi. 

Yine başkan yardımcılığına getirilen isimlerden Yıldız’ın daha önce İnsan Hakları Merkezi üyeliği olmamasına rağmen istifalardan sonra bu göreve getirildi.
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