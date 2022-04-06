Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Belediyesi'nden Mansur Yavaş'ın adaylığı ile ilgili açıklama /06 Nisan 2022 06:22

Ankara Belediyesi'nden Mansur Yavaş'ın adaylığı ile ilgili açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduk Gültekin, Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarını yalanladı.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, katıldığı televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına konusunda ''6 parti ne derse uyarız'' demesinin ardından sosyal medyada Yavaş'ın aday olacağı yönünde birçok ifade yer aldı.

Söz konusu iddilara yanıt ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduk Gültekin'den geldi.
 
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gültekin, ''1. Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sn. @mansuryavas06’ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır'' açıklamasında bulundu.

Gültekin ayrıca ''Bizim derdimiz, gece-gündüz demeden çalışarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek, üretimi artırmak ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamaktır. Hemşehrilerimize şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz'' diye yazdı.
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