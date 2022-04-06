Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk açıklama /06 Nisan 2022 06:19

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk açıklama

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, istifa edeceğine yönelik haberlere yönelik açıklamada bulundu. Ağıralioğlu, “Niçin istifa edeyim? Görev değişikliği istifa sebebi değildir. Görevler verilir, değiştirilir, alınır" dedi.

SHABER3.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen hafta partisinin başkanlık divanında değişiklikler yaptı. Yeni divanda kendisine yer verilmeyen İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun “partisinden istifa edeceği” iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı. Akşener de Ağıralioğlu ile ilgili “Yavuz Bey’in yerine gelen arkadaşımız milletvekili değil. Yine gördük ki Yurtdışı Türkler ile ilgili olarak milletvekili arkadaşlarımızın zamanı yok. Biz partimizde seçime hazırlığa dair çalışma yapıyoruz. Hiçbir arkadaşımın hangi tweet’i ne yaptı, hangi televizyona çıktı, ne söyledi diye arayıp tek kelime etmemişimdir. Partimizde demokrasiyi içselleştirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Cumhuriyet, Ağıralioğlu’na, “istifa” iddialarını sordu. 

"GÖRÜŞMEDİM"
Görev değişiminin ardından Akşener ile bir araya gelmediğini dile getiren Ağıralioğlu, “partisinden istifa edeceğine yönelik haberleri” yalanlayarak “Niçin istifa edeyim? Görev değişikliği istifa sebebi değildir. Görevler verilir, değiştirilir, alınır. Görev verilince ‘iyi’ demek, alınınca ‘kötü’ demek mizacı zayıf insanların işidir” dedi. Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yerime görev alan arkadaşım inançlı, milliyetçi mücadele adamıdır. Başarılı olacağına inanıyorum. Ben de başarılı olması için ne gerekirse yapacağım. Milletimize ve devletimize karşı sorumluluğumuzu makamlardan, mevkilerden değil, kalbimizden, inancımızdan alıyoruz. Kalbimizi ve inancımızı kaybetmediğimiz müddetçe iyilik yolunda mücadeleye devam edeceğiz.” 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk açıklama Sonraki Haber >>

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

Azerbaycanda patlama

Azerbaycanda patlama

Kiev'den korkunç görüntüler

Kiev'den korkunç görüntüler

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

İlginç mayın temizleme yöntemi

İlginç mayın temizleme yöntemi

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Urfalı Dayı AKP'ye fena ayar verdi: Elhamdülillah hepsi hırsız

Urfalı Dayı AKP'ye fena ayar verdi: Elhamdülillah hepsi hırsız
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
06:45:05