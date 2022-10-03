Ankara bu cinneti konuşuyor

Olay, Adalet Bakanlığı’na ait Yenimahalle’deki Turkuaz konutlarında meydana geldi. Hakim Serkan Tüzün, evinde geçirdiği bunalım sonucu önce üç çocuğunun annesi olan eşi İlksen Tüzün’ü silahla vurarak öldürdü ardından da aynı silahla intihar etti. İlksen Tüzün ve Serkan Tüzün’ün cenazeleri Adi Tıp morguna kaldırıldı.







Büyük Birlik Partisi'nin gençlik kolları olan Alperen Ocakları’nın genel başkanıyken görevden alınan avukat Serkan Tüzün hakim olmuş, Danıştay’da tetkik hakimliği yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na atanmıştı.





BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu döneminde Alperen Ocakları Genel Başkanı olan Tüzün, daha sonra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından 2014 yılında görevinden alınmıştı.