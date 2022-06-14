Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan art arda operasyon: 98 gözaltı /14 Haziran 2022 13:55

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan art arda operasyon: 98 gözaltı

Hukuksuz operasyonlarıyla bilinen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sınavlara ilişkin düzenlenen olağandışılık raporunda tespit edilen kriterlerin ‘bir kısmına’ uyduğu gerekçesiyle 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınavlarında soruları dağıtmakla suçladığı 59 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

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Öğrenci evlerinde kalmayı delil kabul eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çeşitli üniversitelerde akademisyen, kamu kurumu ve özel sektörde çalışma kayıtları bulunan 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Diğer yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2013’teki Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) öncesi soruları usulsüz dağıttığı iddiasıyla 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda 22 kişinin gözaltına alınması için Ankara merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi.

Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla,Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan aralarında 1 albay ve 2 binbaşının bulunduğu 17 kişi gözaltına alınması için Ankara merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi.
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