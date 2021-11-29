Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’daki su kesintisiyle ilgili açıklama /29 Kasım 2021 19:55

Ankara’daki su kesintisiyle ilgili açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, enerji dağıtım şirketinin trafoyu yaklaşık 3 günde onarması nedeniyle depodaki su miktarının azaldığını ve bazı bölgelerde su kesintisi yaşandığını bildirdi. Yetkililer, bölgedeki vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve depodaki su seviyesinin yükseltilmesi için tankerlerle su takviyesinin yapıldığını ifade etti.

SHABER3.COM

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Başkent Enerji Dağıtım Şirketi'nin sorumluluğunda bulunan Keçiören ilçesindeki trafoda meydana gelen patlama sonucu bölgede uygulanan su kesintisine ilişkin açıklama yaptı.

“ONARIM ÇALIŞMALARI YAKLAŞIK 3 GÜN SÜRDÜ”

ASKİ tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

*Yenimahalle ve Keçiören ilçelerine bağlı 20'ye yakın mahallede 26 Kasım 2021 Cuma günü P12 Pompa İstasyonu'nda Başkent Enerji Dağıtım Şirketine bağlı trafoda patlama meydana gelmiştir.

*Trafonun onarım çalışmaları hakkında şirket tarafından verilen saat ve süreler her seferinde değişerek, onarım çalışmaları yaklaşık 3 gün sürmüştür. Buna bağlı olarak da bölgeyi besleyen P12 deposundaki su miktarı yoğun kullanım nedeniyle azalarak, su kesintilerinin süresini uzatmıştır.

“EN KISA SÜREDE GÜÇ ARTIRIMI YAPILMASI GEREKİYOR”

*Bölgedeki vatandaşlarımızın su kesintilerinden en az şekilde etkilenmesi için ASKİ Genel Müdürlüğü olarak depoyu tankerlerle sürekli besleyerek, su seviyesi korunmaya çalışılmıştır.

*Vatandaşlarımızın benzer durumlarla karşılaşıp, aynı sorunları yaşamaması için dağıtım şirketi tarafından P12 Pompa İstasyonu'na enerji sağlayan trafoda en kısa sürede güç artırımı yapılması gerekmektedir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara’daki su kesintisiyle ilgili açıklama Sonraki Haber >>

İstanbul'da lodos felakete yol açtı

İstanbul'da lodos felakete yol açtı

Hatıraların dilinden Türk Okulları

Hatıraların dilinden Türk Okulları

O başardı!...

O başardı!...

Ekonomiyi eleştiren vatandaşa 'işlem başlatma' tehdidi

Ekonomiyi eleştiren vatandaşa 'işlem başlatma' tehdidi

Kendilerine korna çalan genci 4 polis tekmeledi

Kendilerine korna çalan genci 4 polis tekmeledi

'Saray, bile isteye halkı fakirleştiriyor'

'Saray, bile isteye halkı fakirleştiriyor'

PakTürk Okullarını Unutma!

PakTürk Okullarını Unutma!

Omicron varyantı hakkında neler biliyoruz?

Omicron varyantı hakkında neler biliyoruz?

Ben AK Partili değil Tayyipçiyim diyen çiftçi cezaevinde!

Ben AK Partili değil Tayyipçiyim diyen çiftçi cezaevinde!

Pompacının 'kuyruk' yorumu viral oldu

Pompacının 'kuyruk' yorumu viral oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:48:56