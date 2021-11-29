Ankara’daki su kesintisiyle ilgili açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Başkent Enerji Dağıtım Şirketi'nin sorumluluğunda bulunan Keçiören ilçesindeki trafoda meydana gelen patlama sonucu bölgede uygulanan su kesintisine ilişkin açıklama yaptı.







“ONARIM ÇALIŞMALARI YAKLAŞIK 3 GÜN SÜRDÜ”





ASKİ tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:





*Yenimahalle ve Keçiören ilçelerine bağlı 20'ye yakın mahallede 26 Kasım 2021 Cuma günü P12 Pompa İstasyonu'nda Başkent Enerji Dağıtım Şirketine bağlı trafoda patlama meydana gelmiştir.





*Trafonun onarım çalışmaları hakkında şirket tarafından verilen saat ve süreler her seferinde değişerek, onarım çalışmaları yaklaşık 3 gün sürmüştür. Buna bağlı olarak da bölgeyi besleyen P12 deposundaki su miktarı yoğun kullanım nedeniyle azalarak, su kesintilerinin süresini uzatmıştır.





“EN KISA SÜREDE GÜÇ ARTIRIMI YAPILMASI GEREKİYOR”





*Bölgedeki vatandaşlarımızın su kesintilerinden en az şekilde etkilenmesi için ASKİ Genel Müdürlüğü olarak depoyu tankerlerle sürekli besleyerek, su seviyesi korunmaya çalışılmıştır.





*Vatandaşlarımızın benzer durumlarla karşılaşıp, aynı sorunları yaşamaması için dağıtım şirketi tarafından P12 Pompa İstasyonu'na enerji sağlayan trafoda en kısa sürede güç artırımı yapılması gerekmektedir.