Samanyolu Haber /Gündem / Ankara hareketlendi! AKP, Lütfi Elvan'ın kapısını çaldı, Nebati yolcu /21 Haziran 2022 11:21

Ankara hareketlendi! AKP, Lütfi Elvan'ın kapısını çaldı, Nebati yolcu

Ekonomide çalkantı sürerken Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunda oturan Nureddin Nebati ve görevi devraldığı Lütfi Elvan hakkında çarpıcı bir iddia geldi. AKP, Lütfi Elvan'ın kapısını çaldı...

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Ekonomide kötüye gidişat sürüyor… Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Nureddin Nebati’nin yerine eski bakan Lütfi Elvan’ın yeniden bu göreve getirileceği öne sürüldü.

Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, Nureddin Nebati’ye AK Parti içinden de tepkilerin yükseldiğini belirtti. Yılmaz, “İktidar çevrelerine yakın bir haber kaynağım, Elvan’ın kapısının yeniden çalındığını söylüyor…” dedi. Serpil Yılmaz, “Bu kulisi benimle paylaşan kaynağım, Elvan’ın yeniden göreve gelmesini iki nedenden ötürü mümkün görmüyor.” ifadesini kullandı.

“İktidar çevrelerine yakın bir haber kaynağım, Elvan’ın kapısının yeniden çalındığını söylüyor” diyen Serpil Yılmaz, şunları yazdı:

“Elvan’ın istifa etmeden önce Londra’da yaşayan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Kurulu Başkanlığı’na getirmeyi teklif ettiği konuşuluyordu.
Finansal piyasalar Elvan’ın, Şimşek ile birlikte Hazine ve Maliye bürokrasisinde yeniden yapılanma yapacağı beklentisini satın alıyordu.
Elvan’ın istifa ettiği 2 Aralık 2021’de ABD Doları 13 TL civarındaydı; KKM’nin Hazine’ye üç ayda 21.1 milyar lira yük bindirmesine karşılık, dolar kuru 17 TL’nin altına çekilemiyor.
O gün Elvan’ın bu talebini reddeden siyasi iradenin, bugün alacağı tutum farklı olabilir mi?” diyen Yılmaz, “Bu kulisi benimle paylaşan kaynağım, Elvan’ın yeniden göreve gelmesini iki nedenden ötürü mümkün görmüyor” diyerek şöyle devam etti: 
Birincisi kur-faiz-enflasyon sarmalı çığ haline gelmişken, iktidarın yapılabileceklerinin sonuna gelindiğini düşünüyor.
İkinci ise Elvan’ın istifadan sonra aldığı tutumla ilgili…
Turkcell’de yönetim kurulu üyelik teklifini reddeden Elvan yalnızca bakanlıktan istifa etmedi, icraata mesafe de koydu.”
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