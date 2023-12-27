Samanyolu Haber /Gündem / ‘Ankara adayı amcam olacak’: Ankara kulislerini hareketlendiren paylaşım! /27 Aralık 2023 16:37

‘Ankara adayı amcam olacak’: Ankara kulislerini hareketlendiren paylaşım!

Adı Ankara adaylığı için geçen AKP’li Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yeğeni Fatih Altınok, amcasının isminin bugün açıklanacağını paylaştı. Altınok sonra mesajını sildi.

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AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için konuşulan isimlerden olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yeğeni Fatih Altınok sosyal medya hesabından 'Gözün aydın Angara' diyerek amcasının aday olarak açıklanacağını söyledi:

"Rabbim'in izniyle inşallah 27/12/2023 Çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına efsane başkan amcam Turgut Altınok'u açıklayacak. Gözünaydın Angara, hayırlı olsun Angara…’

Fatih Altınok kısa süre içerisinde mesajını sildi. 

AKP’de Ankara için eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in ve eski bakan Murat Kurum'un adları geçiyordu. 

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