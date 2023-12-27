Samanyolu Haber /Gündem / Asgari ücrette son durum: "Uzlaşamazsak masadan kalkar işin içinden çıkarız" /27 Aralık 2023 16:29

Asgari ücrette son durum: "Uzlaşamazsak masadan kalkar işin içinden çıkarız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ’i ziyaret etti. Işıkhan, "Asgari ücrete dair istişareler devam ediyor. Netleşince duyuracağız" ifadelerini kullandı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da asgari ücrete ilişkin "Uzlaşamazsak masadan kalkar işin içinden çıkarız" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı, TÜRK-İŞ Genel Merkezi girişinde, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Işıkhan’ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi.

Bakan Işıkhan’a ziyarette, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da eşlik etti.

IŞIKHAN VE ATALAY'DAN AÇIKLAMA
Işıkhan, asgari ücrete ilişkin ise "Asgari ücrete dair istişareler devam ediyor. Netleşince duyuracağız" ifadelerini kullandı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da asgari ücrete ilişkin "Rakamı şimdi söyleyeceğiz. Uzlaşırsak masada otururuz. Uzlaşamazsak biz yokuz bu işin içinde deriz, olur biter. Kimsenin vebaline girecek halimiz yok" dedi.
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