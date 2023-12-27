Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı, TÜRK-İŞ Genel Merkezi girişinde, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat karşıladı.







Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Işıkhan’ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi.





Bakan Işıkhan’a ziyarette, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da eşlik etti.





IŞIKHAN VE ATALAY'DAN AÇIKLAMA



Işıkhan, asgari ücrete ilişkin ise "Asgari ücrete dair istişareler devam ediyor. Netleşince duyuracağız" ifadelerini kullandı.





Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da asgari ücrete ilişkin "Rakamı şimdi söyleyeceğiz. Uzlaşırsak masada otururuz. Uzlaşamazsak biz yokuz bu işin içinde deriz, olur biter. Kimsenin vebaline girecek halimiz yok" dedi.